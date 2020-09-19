臉書大戰！銀行招攬香港人才年薪高於650萬？　財政部：絕無KPI

▲國民黨前副秘書長蔡正元。（圖／記者孫于珊攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（19）日也比照規格，在臉書上「嚴正」澄清國民黨前副秘書長蔡正元對於銀行招攬香港人才政策的說法，臉書大戰開打！財政部指出，財政部長蘇建榮絕無下令公民營金融機構招攬進用香港專業人士，每家要20名且年薪不得少於650萬元。財政部並表示，銀行招攬香港金融人才絕對沒有KPI。

蔡正元今日在臉書上提到，民進黨政府的財政部長下令要公民營金融行庫招攬進用「香港專業人士」每家行庫至少20名、每名年薪不得少於650萬元，這個「花招」疑點重重，蔡正元質疑，銀行高薪聘僱的香港人是否值得、台灣人薪資的比較低，是否較為「賤價」、行庫為了因應政策又要弄一堆「顧問公司」或「投資公司」來裝這些「香港神」。

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財政部表示，香港長期以來金融菁英人才濟濟，我國布置希望延攬人才，助於國內經濟發展，且希望在香港局勢動盪之下鼓勵本國人才回流，所以財政部「鼓勵各公股行庫招攬香港專業人才」由其依照各自的業務發展方向，自行盤點所需的高階人才，並且遵守團體協約的規定，必須要與工會協商才能夠報經董事會同意實施。

財政部聲明，絕對沒有要求公股銀招攬的人數、薪資與職等等，因此蔡正元所言並非事實。

▼財政部與蔡正元針對招攬香港金融人才政策的臉書論戰。（圖／翻攝財政部臉書、蔡正元臉書）