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川普選舉造勢宛如「韓粉狂潮」重現美國　最新民調黃金交叉拜登

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▲▼川普造勢宛如「韓粉狂潮」重現美國，民調也跟著提升出現黃金交叉。（圖／翻攝自關鍵時刻ouTube）

▲川普造勢宛如「韓粉狂潮」重現美國，民調也跟著提升出現黃金交叉。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統大選選情在進入9月之後，開始出現微妙的化學變化，民主黨候選人拜登（Joe Biden）在經歷一連串的失言與失態風波之後，領先優勢逐漸崩盤，反觀現任總統川普選情持續看好，每個造勢場合支持者都熱情湧現，營造出萬民擁戴的氣氛，宛如台灣總統大選的「韓粉狂潮」在美國重現。

政論名嘴李政皓在新聞節目《關鍵時刻》指出，川普在美國威斯康辛州的造勢場，當天的活動晚上才會開始，但是白天就已經出現排隊人潮，「這個熱情，像不像韓流剛開始的時候」。

李政皓表示，美國的選舉造勢一般都會找很多助講員，或是設計一些載歌載舞的活動暖場，等到最後5~10分鐘，候選人現身大造勢一番，但是川普超級自戀狂，一個人講了1.5小時，一邊講願景，一邊嘲笑拜登，讓底下民眾聽得如癡如醉。

▲▼川普造勢宛如「韓粉狂潮」重現美國，民調也跟著提升出現黃金交叉。（圖／翻攝自關鍵時刻ouTube）

▲川普民調首度出現黃金交叉。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李政皓根據美國的拉穆森民調（Rasmussen Reports），川普過去的民調起起落落，而拜登的民調則是大趨勢向下，最新的民調顯示，川普47%，拜登46%，川普已經領先的1個百分點。

▲▼川普造勢宛如「韓粉狂潮」重現美國，民調也跟著提升出現黃金交叉。（圖／翻攝自關鍵時刻ouTube）

▲川普陣營指畫面中有提詞機倒影，暗示拜登有老年癡呆症。（圖／翻攝自關鍵時刻ouTube）

李正皓指出，川普陣營現在甚至專門設一個推特帳號嘲笑拜登，例如拜登演講使用提詞機，因為反射的倒影露餡，影射拜登有老人癡呆症，連講話都講不好，不像川普可以一次講1.5小時。

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