美國總統候選人稅務政見比一比　川普減稅、拜登增稅收

▲美國總統川普（右）及前副總統拜登（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

資誠聯合會計師事務所表示，今年11月美國總統大選逼近，選民也開始檢視兩黨候選人的政策內容，兩黨候選人也打出方向截然不同的稅務政見，川普提出如果再次當選，將會試著把2017年稅改許多原本預計在2025年落日的減稅政策改為永久適用；並可能將現行最高20%的長期資本利得稅率往下調降。

拜登陣營則與川普相反，推出許多新的稅務政策，希望增加企業與高所得者的租稅負擔，以支應推出的其他政策所需的費用。同時拜登也推出與現行法規不同的稅務政策，例如個人的部分擬對薪資所得者超過40萬美元的個人增加薪資稅的負擔，但也新增鼓勵環境保護政策，例如購買電動車、投資能源產業的稅額抵免。

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資誠稅務諮詢顧問有限公司執行董事蘇宥人提醒，整體來說，相較於川普的減稅策略，拜登針對高所得者及企業採取了較激進的稅務政策，並以增加政府稅收。

雖然目前大選的情勢渾沌不明，且即使拜登當選，相關法案之變更仍須經過參眾兩院的同意，從制定到落實的立法程序亦可能耗費許多時間。蘇宥人仍建議高資產及高所得之個人若有美國國籍或是外籍人士在美國擁有資產，面對所得稅及長期資本利得稅稅率可能提升，以及遺產與贈與稅免稅額可能驟降的稅務風險，應隨時注意選情發展並及早開始進行規劃，以降低因政治因素所帶來的稅務影響。

▼川普與拜登稅務政見比較表。（表／資誠會計師事務所提供）