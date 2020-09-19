商總推動「豬肉區塊鏈」　溯源把關民眾食安

▲商總BAC區塊鏈應用及發展研究所第三屆幹部授證儀式。右二起為商總BAC執行長戴中興，前國發會主委陳美伶，商總秘書長賴榮坤，商總BAC區塊鏈應用及發展研究所所長孫大千。（圖／商總提供）

記者吳佳穎／台北報導

中華民國全國商業總會（商總）BAC區塊鏈應用及發展研究所，推動豬肉區塊鏈溯源解決方案，要用區塊鏈溯源技術記載食品歷程，建立安心食品環境，提高消費者對本土農畜產品的信任度，也提升台灣本土豬肉的產品競爭力。

商總指出，BAC自2018年8月2日成立，已邁入第三年，於9月16日進行第三屆幹部授證儀式，由商總秘書長賴榮坤授證給孫大千所長、李豐源副所長（晨曦投資控股有限公司董事長）、以及鄧萬偉執行長（思偉達創新科技執行長），未來他們將率領五大組別團隊，協助台灣服務業更加數位化與科技化，並運用區塊鏈技術推動食品溯源平台，讓民眾吃的安心。

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商總BAC區塊鏈應用及發展研究所在會議中，通過推動豬肉區塊鏈溯源解決方案的重要工作事項。

商總指出，經歷毒奶粉、地溝油、塑化劑等食安事件，農畜產品的生產履歷有必要結合現在的新技術提高辨識度，而使用區塊鏈是目前一個很適合的解決方法。

商總BAC區塊鏈應用及發展研究所也聘請了前國發會主委陳美伶擔任高級顧問，包含成立了區塊鏈大聯盟以及催生了國家區塊鏈服務平台計畫，是協助國家數位化轉型的重要推手。

商總指出，將一一利用區塊鏈的新技術優勢，結合商總旗下公會及其所屬公司行號的資源，推動傳統產業的數位轉型。目前重要幹部包括，總幹事梁旻晏(思偉達創新科技特別助理)、產學合作組召集人林盟翔(銘傳大學金融科技學院主任)、副召集人賴冠羽(邁盛絡國際產品長)、法律溝通組召集人熊全迪(理律法律事務所合夥人)、商業應用組召集人林一泓(歐付寶電子支付董事長)、金融應用召集人李淑敏(元大聯合會計師事務所所長)、技術研發組召集人金冠年(京侖科技執行長)、金融科技組召集人王黌驌(ACE法幣數位貨幣交易所執行長)、媒體公關組召集人楊方儒(鍶科技總編輯)、副召集人賴筱薇(ABM亞鏈整合行銷執行副總)等，都是產業內的專業人士。