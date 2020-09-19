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台灣出現美股熱！Podcast股癌「常看粉絲留言」　有時會撿到好貨

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永豐證券零售類複委託成交量大幅成長，並大力推廣存美股平台。（圖／永豐證提供）

▲永豐證券零售類複委託成交量大幅成長，並大力推廣存美股平台。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

國人瘋美股強強滾，光是上半年透過券商複委託的成交額與開戶數，都比去年大幅成長，就連今年三月上架的Podcast節目《股癌》，播客謝孟恭就是專談美股及獨特魅力談話分析風格，讓該節目飆升排行榜熱門冠軍，其群組更是聚集海內外投資美股網友討論，專業度之高，連謝孟恭都說有「看粉絲留言，常會撿到好貨」的驚喜。

國泰證券分析，民眾透過國內券商的複委託交易購買海外股票中，由於美股向來是股權交易的最大市場，2019年全年美股交易量占國內券商複委託海外股票交易量高達7成。

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而根據券商公會統計，截至今年6月底，整體市場複委託總成交金額約1.76兆新台幣，較去年同期大幅成長46％之外，今年上半年開戶數21.5萬戶，已達去年全年22.4萬戶的9成6，增長劇速。

其中，在零售複委託成交量部分（指以個人名字開戶、散戶），永豐證下單量高達1,291億、占比19％，穩居複委託零售類冠軍。國泰證的複委託交易量也是成長很多。

兩家券商都表示，只要1股起，投資人就能成為美股大型企業的股東。永豐金證券總經理江偉源更指出，數位平台大幅降低投資美股的難度，增加中文介面，更是提高一般散戶投資人參與意願。

國泰證則表示，台股是以科技代工為主要股票市場，而美股之所以吸引人，是擁有許多上游科技巨擘，像是蘋果、亞馬遜、英特爾、臉書等大型企業掛牌，除了個股還有ETF商品，包括產業型、區域型、固定收益乃至於原物料市場、主題性投資等，相較台灣市場的共同基金，範疇更加廣泛。

Podcast節目《股癌》播客謝孟恭就曾提到，台股要看懂各家廠商的接單量有難度，而看大品牌哪些商品熱賣相對來說較為容易，加上他喜歡研究美國海外企業，目前他的投資水位就以美股為最大宗。這也難怪美股在國內掀起一票死忠股民吹捧與投資。

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