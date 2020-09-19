人均收入低+兩岸關係緊張　惠譽：確認台灣評等「AA-」

▲惠譽評等公司確認，台灣評等為「AA-」展望穩定。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

惠譽評等表示，確認台灣的長期外幣發行人違約評等為「AA-」，展望穩定。而支持台灣的因素主要是台灣因為控制肺炎疫情得當，未大規模封城，今年經濟成長率可望達到1%，表現優秀；但是壓低評等的原因，來自於人均收入低於AA區的中位數水準，且與中國大陸關係緊張，動盪的可能性增溫。

台灣是今年全球經濟中表現相對穩定者，主要原因是台灣未採取大規模封鎖措施，即得以遏止疫情在當地蔓延，今（2020）年上半年台灣實質的經濟成長率比去年同期增長0.8%；惠譽預期今年下半年經濟復甦可以讓台灣全年的經濟成長率達1%，遠高於目前評等處於「AA」區間的經濟指標中位數-7.1%。

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但是台灣評等限制因素在於人均收入相對AA區的中位數水平低，與中國大陸之間的複雜關係會使經濟和政治的動盪可能性上升。

惠譽預期 台灣明年經濟成長率3%

惠譽預期，受益於台灣政府的經濟紓困措施以及台灣企業在中美貿易緊張而轉回台灣，當地需求將繼續改善；此外台灣旅遊業的復甦也能抵銷一些因為國際遊客驟減的影響。全球需求的逐漸回升將繼續支持台灣的資訊與通信科技（ICT）設備和電子產品出口，台灣在全球高科技製造業供應鏈的競爭力有助於明（2021）年經濟成長，這符合惠譽對明年經濟增速將升至3%的預期。

海峽兩岸關係自2016年蔡英文當選台灣總統以來持續緊張，且該情況在2020年1月總統蔡英文連任以後持續。新冠肺炎（COVID-19）疫情以及中美之間地緣政治摩擦加劇了兩岸關係的緊張局面。雖然存在兩岸關係緊張繼續升溫的可能，但鑑於台灣高科技行業供應鏈對台灣和中國大陸的重要性，惠譽認為兩岸現有經濟和貿易協議的實施不易受影響。