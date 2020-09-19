退出房貸市場！富邦人壽確定　已經停止承作新房貸

▲富邦人壽。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

富邦人壽從9月起就已經停止承作新的房貸，等於退出房貸市場，富邦人壽表示，富邦非第一家退出房貸市場的壽險公司，目前只是停止新承做的房貸，舊有的客戶則持續辦理。

富邦人壽之所以退出房貸市場有三項考量，包含一，現在因為低利關係，房貸利率過低，無法撐起保單成本；其次，保戶也希望富邦人壽可以將資金做更有效的運用；第三是，目前房貸市場相當多元，本著金融業者提供不同的服務，銀行的房貸又比壽險業更具競爭力，所以才退出市場。

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此外，目前壽險業有提供房貸服務已經所剩無幾，富邦人壽表示，停止承作富邦壽絕非第一家。根據了解目前富邦壽的房貸戶約3萬戶、餘額約1700億元，富邦壽強調，舊有戶將會持續。

富邦人壽今（19）日也發聲明指出，受今年降息影響房貸利率，經估算其長期收益遠低於保單利率成本，因此停止辦理房貸新件申請，以積極維持資產收益及廣大保戶權益，強化保險保障的核心價值與功能。富邦資源豐沛、以金融百貨為定位持續提供多元之金融商品，基於集團分工，日後集團房貸業務將統籌由北富銀辦理服務客戶，擴大展現合作綜效，持續帶給消費者更精準之金融保險服務。

根據了解，目前查訪各大壽險公司網站，包含國泰人壽、中國人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、全球人壽等多家中大型壽險公司仍有提供房貸服務。