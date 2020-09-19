華為禁令延燒　PCB廠相互決議關台灣廠　預計資遣600人

▲華為禁令對於相關供應鏈產業造成極大的衝擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者謝仁傑／綜合報導

美中地緣冷戰白熱化，川普政府祭出華為禁令，使得全球華為供應鏈連帶受到影響。興櫃印刷電路板廠相互（6407）今（19）日宣布，台灣廠生產線將全面停工，預計資遣正職員工共計約 600 人，資遣費用共計新台幣約 1.1 億元。

相互今發布重大訊息說明，表示公司因受美中貿易戰及華為禁令影響，自今年 8 月底起陸續收到模組廠客戶暫停出貨通知，而最終客戶華為占 108 年度及 109 年第二季合併營收分別約 50％ 及 40％，華為訂單驟減致相互產能利用率大幅降低，嚴重影響營運，在考量生產成本、運輸成本及終端客戶地區屬性下，決議將既有產線整併。

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台灣廠之現有訂單消化完畢後，相互停止生產並將未來產能全數移至常熟，並將台灣作為營運總部，影響公司合併產能 50％ 與合併營收 50％，針對台灣廠之設備與資產依據國際財務報導準則 IAS36 評估提列減損損失約新台幣 1.9 億元。

相互提及，為配合產線整併，擬將員工依職務性質留任營運總部、依意願轉至海外工廠任職、或依員工個人之職涯規劃安排，預計資遣正職人員約 600 人，資遣費用約新台幣 1.1 億元。案經今日董事會決議後，待提請 11 月 11 日的股東臨時會同意。

相互公司的鏡頭模組客戶包含舜宇光學科技、丘鈦科技、歐菲光等，2019 年銷售地區比重亞洲 98％、台灣 2％。

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