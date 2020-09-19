北科大、聯輔基金會推「高階財務管理」課開課啦　80名額搶破頭

▲北科大攜手聯輔基金會推出高階財務管理課程超熱門。（圖／聯輔基金會提供）

記者吳靜君／台北報導

北科大與中小企業聯合輔導基金會攜手合作的「高階財務管理學分學程」雙證班，今（19）日正式開課，北科大校長王錫福表示，這門課開放選課時只有40名額，立即就秒殺，只好開放增加80個名額，仍相當搶手。

北科大與聯輔基金會合作的「高階財務管理學分學程」，在北科大EMBA開設三門共計九學分的課程，修課完成通過考試後能獲得中小企業處頒發的財務管理證照，並同時獲得北科大EMBA碩士學位，所以也稱為雙證班。

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該課程一方面為企業培育高階財務管理提供人力資本，進而強化企業經營財務體質，足以面對資本市場的快速變動；另一方面也創造人才為自己加值的機會，培養幫助企業診斷、分析財務的「企業醫生」第二專長，創造職場雙贏的局面。

王錫福說，一般要取得經濟部高階財務管理顧問證照，必須要上250多個小時並且還要考試，通過的機會也不高，開設此課程對學生來說上課時間幾乎可以減半、可以取得學分，還可以取得財務管理顧問證照，對學生而言好處相當多，且與學校的理念不謀而合，對學生而言在職場上也極具競爭力。根據了解，台北科大管理學院課程人數約20到40位，開放選課的時候就立刻秒殺，該課程只好增加名額，提供高達80位的名額，但仍有許多學生選不上，只能線上聽課或者旁聽。

▲北科大的高階財務管理課程可以修EMBA學分外還可以考財務管理顧問證照，為學生的薪資加值。（圖／聯輔基金會提供）

▼北科大校長王錫福。（圖／聯輔基金會提供）

王錫福希望藉與聯輔基金會合作開課提高學生競爭力之外，另外期待七大行庫的員工也可以選擇北科大的EMBA進修、進一步實現夢想之外，也可以幫助中小企業在面臨困境時提供更多的財務規劃服務，未來也希望與聯輔會合作提供更好的環境給金融業和中小企業發展。王錫福指出，從課程開放選課即秒殺的程度來看，北科大與聯輔基金會合作的方向是正確的。

據知，而之所以高階財務管理課程如此熱門一來是新冠肺炎（COVID-19）疫情使得企業愈來愈重視財務管理之外，許多中小企業本身生意與營收都相當好，但是缺乏財務管理的專業知識，導致營運相當困難，所以對於高階財務管理顧問求才若渴，也是這門課程大受歡迎的原因之一。

▼北科大與聯輔基金會合作推高階財務管理課程。（圖／記者吳靜君攝）