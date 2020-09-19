快訊／紐約州百人派對爆大規模槍擊　至少16人中彈2人當場死亡

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國紐約州北部城市羅徹斯特（Rochester）19日凌晨發生大規模槍擊案，至少16人中彈，2人當場死亡。根據警方稍早記者會說明，案發現場當時顯然在舉辦後院派對，有上百人在現場。

事發於19日零時30分左右，當時傳出一陣密集槍響，但案發細節以及槍手相關資訊現階段都尚待釐清，已知警方獲報後趕抵現場處理，並拉起封鎖線。

推特消息指出，案發現場不只一處，除了多名成年男女中彈之外，年紀較小的孩童身上也有槍傷。根據初步瞭解，至少有16人中彈，其中2人當場死亡，為18歲至22歲的一男一女，但警方仍未公布確切傷亡人數。

另據美國記者說法，這是當地自2015年以來最嚴重的一起槍擊案。2015年8月，羅徹斯特Boys & Girls俱樂部爆發槍擊案，造成7人中彈，3人死亡。

Mass shooting in Rochester, New York. Massive police presence, multiple people killed and possibly 10+ shot at multiple locations. pic.twitter.com/ortdKdCV5C — CIA-Simulation Warlord (@zerosum24) September 19, 2020

Here’s a short clip of the press conference today in Rochester New York about the mass shooting. Here’s the full video - https://t.co/g0xEhw90lm pic.twitter.com/CYzpLPI2oC — Geoffery Rogers (@GeofferyRogers) September 19, 2020

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