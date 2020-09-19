「919平壤共同宣言」2周年！文在寅呼籲：北韓應遵守承諾

▲南韓總統文在寅呼籲，北韓應履行《919平壤共同宣言》（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

2018年9月19日，南韓總統文在寅與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩於平壤簽署《919平壤共同宣言》，呼籲停止雙方在軍事分界線的各種敵對行為、基於雙邊互惠原則擴大交流合作、解決韓戰離散家屬問題等。

如今，兩韓關係重現膠著，文在寅今（19）日上午在臉書上向北韓呼籲，雙方應致力於履行協議內容，並表示期盼再次轉動南北韓共有的時鐘（暗示南北韓能再次交流、合作）；然而北韓近來專注於防疫、颱風洪災重建工作，國內對於《919平壤共同宣言》維持一貫沉默態度，當局與官媒目前未發表任何回應。

文在寅表示，「當時的那份感激雖仍印象深刻，但（南北韓）的時間卻停了下來。協議內容之所以無法快速實行，得歸因於內外情勢的牽絆。雖然時間停止，但我們對於和平的那份信念卻十分堅定。」

文在寅強調，「雙方無論如何必須履行《919平壤南北協議》！歷史並無所謂的船過水無痕，只要在歷史播一次種，無論何時、以何種型態，最後一定會結出碩果。」

南韓官方與民間皆向北韓呼籲應遵守協議內容，維持南北韓合作；然而北韓官媒《朝中社》、機關報《勞動新聞》、對外宣傳媒體《回聲》與《我們民族之間》皆未針對《919平壤共同宣言》2周年發表任何報導與聲明。

南韓媒體《News1》分析，自從金正恩於6月23日下令暫時擱置對南韓軍事計畫後，北韓官方與媒體便保持沉默、鮮少針對南韓相關議題發言；且北韓除了面臨國際制裁，還得對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情、專注於災後重建工作等，加上勞動黨75周年雙十黨慶距今僅剩下3周，因此不得不專注於內政，無暇顧及外務。

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