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印度：拉達克至少10巡邏點被中國部隊封鎖！　邊境對峙內幕曝

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▲▼ 中印邊境,拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan valley）衛星影像。（圖／路透）

▲拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan valley）衛星影像。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里19日專電

印度高層官員指控，從拉達克東部的德普桑平原到班公湖，至少有10個印度部隊日常巡邏點遭中國封鎖。未來幾天，中印將再召開軍團指揮官會議磋商。

印度人報（The Hindu）今天引述沒有具名的高層官員談話說，拉達克（Ladakh）東部的中印實際控制線（LAC），從北邊的德普桑（Depsang）平原到南邊的班公湖（Pangong Tso），至少有10個印度部隊日常巡邏點遭到中國部隊封鎖。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）17日在國會上院（Rajya Sabha）報告時指出，印度部隊與中國部隊發生對峙，是因印度部隊的巡邏被中國部隊中斷了。

高層官員表示，印度部隊現在被中國部隊阻擋進入平日巡邏的9到12、12A及13、14、15、17和17A共10個巡邏點。

印度在拉達克東部中印實際控制線上，從喀喇崑崙（Karakoram）基地到楚瑪爾（Chumar），共有65個巡邏點。

另一名官員說，中國部隊目前封鎖的地區，過去一直是印度部隊在巡邏，因此在與中國的所有會議中，印度都要求恢復4月時的現狀。

▲▼印度軍方車隊進入拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

▲印度軍方車隊進入拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

為解決中印拉達克衝突問題，由印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）、國防部長辛赫、外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）、國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）、陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）等人組成的中國研究小組（China Study Group），昨天召開一場90分鐘的會議，討論拉達克東部相關局勢與應對措施。

消息人士告訴今日印度電視台（India Today TV），在這場會議中，與會者確認將與中國舉行第6次軍團指揮官會議的議題和議程。印度與中國應該在未來2到3天就會召開軍團指揮官會議，印度將敦促中國按照雙方的協議，儘快從對峙地點撤離部隊，為當地局勢降溫。

這場會議還討論未來幾天可能的各種突發事件和相關準備工作，及陸軍正在拉達克東部提前進行部隊過冬準備，以便能在當地長期作戰。

印度指控，由於中國遲遲不確認日期，導致第6次軍團指揮官會議的召開延宕。從6月迄今，中印部隊已舉行5次軍團指揮官會議，最近一次在8月初。

印度與中國部隊在拉達克東部發生對峙與衝突迄今已4個多月無法解決。雙方6月15日爆發45年來首次的死傷衝突；8月底到9月初又在班公湖（Pangong Tso）為搶奪戰略高地而發生多次衝突，甚至打破45年來不在中印實際控制線上使用槍械的協議，發生至少4起開槍事件。

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