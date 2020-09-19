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台民眾「重大政策」信任感　調研：以科學佐證為優先

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲在新冠肺炎疫情爆發後，大多數民眾對於重大政策都希望有科學佐證。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

市調公司Povaddo在全世界民眾經歷COVID-19疫情恐慌後做了一份民眾對於社會重大政策的信任感調查報告，調查發現受訪者期許政府、公家機關及私人企業在處理重大議題時，需要以科學與事實根基為優先。

這份針對全球、包含台灣在內19個國家地區的19,000名21歲以上成年人的調查數據顯示，全球有77%以上民眾覺得科學數據可以協助解決社會重大議題；而台灣也有高達74%的民眾同意此論點；其中台灣更有88%的受訪者，希望政府在做重大決策時能納入最新的科學研究，高於全球84%的平均指數。

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調查中發現，「科學數據」是很重要的力量，有90%的受訪者覺得企業應該持續進行科學研究投資，85%的民眾覺得企業應該有科學立基，以進行相關的產品研發。

但報告中也指出，台灣約有58%的受訪者覺得，自己難以獲得可靠的最新科學發展資訊(reliable information about the latest scientific developments)，高於全球平均值48%。

Povaddo認為，在新世代社會發展下，許多新的變化正同時發生。後疫情時代在重建社會秩序前，也許回歸科學真理，可以是協助大眾重新整理秩序、找到正確且真實的新方向。

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