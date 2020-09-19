元大開學季送大禮包　用愛應援偏鄉學童

▲元大贈偏鄉兒童開學大禮包。（圖／元大文教基金會提供）

記者吳佳穎／台北報導

元大金控與元大文教基金會今(19)日於台中國家歌劇院舉辦「元大幸福日」，原本4百人以上的大型活動調整為百人以內，增加洗手教學等防疫元素，透過活動傳授美學教育與餐廳禮儀，並送上「量身打造」的「幸福大禮包」，在開學期間給偏鄉孩子滿滿溫暖。

元大文教基金會表示，除了希望孩子們能好好享受國家級歌劇院帶來的藝術文化，本次活動安排餐飲禮儀與美食享用，對孩子而言是很難得的人生經驗。

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另外，基金會也為每位孩子準備幸福大禮包，內容包括個人專屬的衣服與鞋子，希望他們穿著新衣、新鞋開心上學，在新的學期可以更加投入學業，努力用功學習。

元大指出，「元大幸福日」從2012年開辦至今，規模由原本每年一場擴大至每年三場，並於北、中、南巡迴舉辦，今年因為疫情影響調整為小型場次，但是元大志工的熱情卻從未減少。

被元大志工笑稱「比演唱會票還難搶」的志工名額，今年依舊秒殺，本次共有29位元大志工一同參與，其中不乏首次參加、或自掏腰包遠從台北與高雄搭車前往，更有同仁自活動在台中舉辦的6年期間，每年都擔當志工。

「每次看到孩子們的笑容，就讓我覺得當志工很有意義！」元大志工指說，得到的是付出的快樂。9年來，累計有1,435人次元大同仁投身「元大幸福日」服務行列，台中場則連續6年有508人次志工加入。

元大表示，這次邀請來自新竹、南投與彰化等縣市2個課輔單位-財團法人博幼社會福利基金會與環宇國際文化教育基金會，共60位偏鄉孩子參加幸福日，活動包括「日系水彩手作」課程、「用餐禮儀」等。

在幸福日活動中，最讓孩子期待的重頭戲莫過於「幸福大禮包」，包含一套全新運動衣褲、運動鞋，事前還由參加單位或學校調查每個學童尺寸，再核對確認，直到送到每個孩子手中，花費約三個月的時間。

元大表示，每次「元大幸福日」都會發出逾500份大禮包，9年來共有4,885人次的偏鄉孩子得到這份專屬幸福。