求職失敗280次！她總結碰壁教訓終找到工作...親曝「關鍵技巧」

▲漢娜表示，徵求面試官反饋建議非常有效，能將自己調整到更適合的狀態。（示意圖／unsplash）



實習記者陳妙津／綜合報導

新冠疫情衝擊讓不少人面臨失業危機，不過23歲英國女孩漢娜（Hannah Webb）卻秉持堅持不懈的精神，在被拒絕280多次後，成功找到新工作。她表示，除了擁有和職位相匹配的專業能力外，還要多投履歷，多嘗試、廣撒網，也學到要不要過度謙虛，積極展現個人魅力，被拒絕也千萬別灰心，試著問問不被錄取的原因，堅持不放棄，願望就一定會實現。

據BBC報導，在失業率爆增的大背景下，漢娜幾乎每天醒來都會收到婉拒求職的郵件，讓她深感絕望，但堅信艱難的時刻終將過去，自己一定會找到工作的。原本從事職業諮詢相關行業的她表示，一開始還是在原先的工作領域尋找，但卻發現就業市場如此艱難，完全找不到工作，卻還想從事幫助他人就業的工作實在很諷刺，讓漢娜越來越懷疑自己的能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲漢娜過去廣投履歷，都石沉大海。（示意圖／取自Pixabay）



漢娜決心擴大搜尋範圍，申請所有能申請的工作，包括零售業、送貨司機、倉庫管理等，無所不試，頻頻被拒絕的她想到還有2個年幼孩子要養，更加焦急無助，「我不能算出到底有幾晚是哭著睡著的，每天都在擔心下禮拜吃飯的錢要從哪來」，也這是這種焦急的迫切感使漢娜相信自己一定會找到工作。

漢娜表示，在經歷無數次拒絕後，她開始徵求面試官的反饋意見，了解應該如何調整自己，並建議所有求職者未來都這樣做，「一開始我很焦慮又緊張，試圖想把自己塑造成一個專業人士，卻沒有很好地展現自己的個人特質和魅力，我自己都完全不信任自己了，他們當然不會信任我。」

▲經歷數次失敗和調整後，她終於成功重返原先的專業領域。（示意圖／unsplash）



為了重建自信，漢娜列舉出自己最擅長的5件事，以及擅長原因，這個變化讓她重新認清自己，並成功在職業諮詢的老本行找到新工作，而她的求職經驗也對給顧客建議相當有幫助，能提供切身感受及真實反饋。她說，「我知道被無數次拒絕的滋味，最重要的是繼續前進，相信自己，善待自我，告訴自己已經具備所有職業需要的技能了。」