　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

求職失敗280次！她總結碰壁教訓終找到工作...親曝「關鍵技巧」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲面試,求職,職場。（圖／unsplash）

▲漢娜表示，徵求面試官反饋建議非常有效，能將自己調整到更適合的狀態。（示意圖／unsplash）

實習記者陳妙津／綜合報導

新冠疫情衝擊讓不少人面臨失業危機，不過23歲英國女孩漢娜（Hannah Webb）卻秉持堅持不懈的精神，在被拒絕280多次後，成功找到新工作。她表示，除了擁有和職位相匹配的專業能力外，還要多投履歷，多嘗試、廣撒網，也學到要不要過度謙虛，積極展現個人魅力，被拒絕也千萬別灰心，試著問問不被錄取的原因，堅持不放棄，願望就一定會實現。

據BBC報導，在失業率爆增的大背景下，漢娜幾乎每天醒來都會收到婉拒求職的郵件，讓她深感絕望，但堅信艱難的時刻終將過去，自己一定會找到工作的。原本從事職業諮詢相關行業的她表示，一開始還是在原先的工作領域尋找，但卻發現就業市場如此艱難，完全找不到工作，卻還想從事幫助他人就業的工作實在很諷刺，讓漢娜越來越懷疑自己的能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼履歷,求職。（圖／取自Pixabay）

▲漢娜過去廣投履歷，都石沉大海。（示意圖／取自Pixabay）

漢娜決心擴大搜尋範圍，申請所有能申請的工作，包括零售業、送貨司機、倉庫管理等，無所不試，頻頻被拒絕的她想到還有2個年幼孩子要養，更加焦急無助，「我不能算出到底有幾晚是哭著睡著的，每天都在擔心下禮拜吃飯的錢要從哪來」，也這是這種焦急的迫切感使漢娜相信自己一定會找到工作。

漢娜表示，在經歷無數次拒絕後，她開始徵求面試官的反饋意見，了解應該如何調整自己，並建議所有求職者未來都這樣做，「一開始我很焦慮又緊張，試圖想把自己塑造成一個專業人士，卻沒有很好地展現自己的個人特質和魅力，我自己都完全不信任自己了，他們當然不會信任我。」

▲面試,求職,職場。（圖／unsplash）

▲經歷數次失敗和調整後，她終於成功重返原先的專業領域。（示意圖／unsplash）

為了重建自信，漢娜列舉出自己最擅長的5件事，以及擅長原因，這個變化讓她重新認清自己，並成功在職業諮詢的老本行找到新工作，而她的求職經驗也對給顧客建議相當有幫助，能提供切身感受及真實反饋。她說，「我知道被無數次拒絕的滋味，最重要的是繼續前進，相信自己，善待自我，告訴自己已經具備所有職業需要的技能了。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
小鬼爸「凝視兒子遺照」悲傷背影曝...惹人鼻酸
峮峮淚守10hrs黃鴻升靈堂！小鬼經紀人護送上車
重機跑完北宜下山「撞左轉車」…騎士噴飛無生命跡象
楊丞琳待小鬼靈堂2.5小時　低頭不發一語離開
北北基等16縣市大雨特報　防雷擊強陣風
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

人均收入低+兩岸關係緊張　惠譽：確認台灣評等「AA-」

華為禁令延燒　PCB廠相互決議關台灣廠　預計資遣600人

退出房貸市場！富邦人壽確定　已經停止承作新房貸

求職失敗280次！她總結碰壁教訓終找到工作...親曝「關鍵技巧」

北科大、聯輔基金會推「高階財務管理」課開課啦　80名額搶破頭

理財周刊／央行祭限賣令　台幣還會繼續升值嗎？

台股短線震盪　法人建議：長線可加碼電子、傳產類股

元大開學季送大禮包　用愛應援偏鄉學童

台民眾「重大政策」信任感　調研：以科學佐證為優先

買書學投資！他問「看作者還是內容」…網曝選書技巧：有OO先跳過

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

王偉忠看小鬼「帥帥.壞壞又有點可愛」　惋惜不捨：大家都要保重

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

解放軍戰機「1hr現身台4空域」　陸外交部：以台制華死路一條！

人均收入低+兩岸關係緊張　惠譽：確認台灣評等「AA-」

華為禁令延燒　PCB廠相互決議關台灣廠　預計資遣600人

退出房貸市場！富邦人壽確定　已經停止承作新房貸

求職失敗280次！她總結碰壁教訓終找到工作...親曝「關鍵技巧」

北科大、聯輔基金會推「高階財務管理」課開課啦　80名額搶破頭

理財周刊／央行祭限賣令　台幣還會繼續升值嗎？

台股短線震盪　法人建議：長線可加碼電子、傳產類股

元大開學季送大禮包　用愛應援偏鄉學童

台民眾「重大政策」信任感　調研：以科學佐證為優先

買書學投資！他問「看作者還是內容」…網曝選書技巧：有OO先跳過

當掉物品換酒喝！最潮「當舖酒吧」　蘆筍汁金髮妹尬酒超有台味

中職二軍／王勝偉開轟5打點、林智勝也轟　兄弟3轟大勝桃猿

千位粉絲8hr湧入靈堂「追思區一片花海」　淚送小鬼黃鴻升最後一程

人均收入低+兩岸關係緊張　惠譽：確認台灣評等「AA-」

中職／林泓育下次還會這樣站位　守備很單純只想觸殺跑者

徐巧芯批陳時中「真的失言」：難道長輩說喝符水治病也要推廣？

美國選舉必有「10月驚奇」！　學者分析：可能是中美開戰

楊祐寧停留小鬼靈堂半小時　3天前慟喊「今年夏天沒了聲也沒了色」

狼人殺偶像「五堅情」引暴動　連飆6曲根本演唱會

10歲童煮泡麵釀火災！為保護弟燒成重傷「昏迷5天」　母悲訴家境

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

財經熱門新聞

勞保局：全新制勞退者87人審核通過　平均月領4900元

頭獎摃龜　大樂透加碼剩81組

抽到現賺19萬！汎德永業25日起公開申購

勞保年改喊卡？　勞長許銘春：政府負責最終撥補責任

失業沒錢生活！友人介紹「日薪1100」工作

台積電只代工卻「屌打三星」內行人曝關鍵

變最大股東！超狂大戶曝「5大買股心法」　吃跌停仍賺千萬

美海關扣押2000副「山寨AirPods」　3天後澄清：是別家真品

不動產遺產繼承　會計師：遺產稅、房地合一稅都要精算

股市新鮮人必學！ETF「4基本玩法」大公開：操作錯小心賠

0050&0056替代品　低價版ETF出列

不到40歲退休　美股5檔大公開

爸媽每週給1500元！男大生嘆：不夠用

蛋黃酥一顆竟55元！過來人：漲價1倍

更多熱門

相關新聞

「租屋全被垃圾淹沒」網見浴室亮點：有潔癖

「租屋全被垃圾淹沒」網見浴室亮點：有潔癖

租屋遇到不愛乾淨的房客，真的讓房東欲哭無淚！最近《爆廢公社二館》社團中有網友貼出超噁房間照，放眼望去根本成了垃圾海，唯獨只有浴缸最乾淨，讓網友諷刺笑虧「看看那個浴缸，就知道這人有潔癖！」事實上，這一樁慘案發生在英國，一家專業清潔公司直言，是這5年來見過最恐怖的垃圾屋！

三明治被叼！裝潢工暴打踩死海鷗

三明治被叼！裝潢工暴打踩死海鷗

野生海豚見遊客會「興奮跳躍」呵呵笑

野生海豚見遊客會「興奮跳躍」呵呵笑

談心一整晚　女兒醒來驚見媽遺體

談心一整晚　女兒醒來驚見媽遺體

神秘男慘被肢解…火噬淪毀容屍！

神秘男慘被肢解…火噬淪毀容屍！

關鍵字：

英國求職Hannah Webb

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

峮峮來送男友小鬼最後一程了！

KID「低調待3小時」告別小鬼

曹格停留靈堂10分鐘「一離開崩潰痛哭」！

坤達「緊牽柯佳嬿」現身小鬼黃鴻升靈堂

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂！

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

峮峮「連續3天」堅持到靈堂陪小鬼！

楊銘威「黑T上的微笑」藏小鬼思念

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

小鬼妹妹悲赴靈堂！把哥哥遺照「換成手機桌面」

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

網瘋傳貌似女星「3分16秒不雅片」！

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

更多

最夯影音

更多
曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面