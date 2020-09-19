買書學投資！他問「看作者還是內容」…網曝選書技巧：有OO先跳過

▲書店裡各類型的書都有。（圖／unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

許多新手想要投資理財，除了可以上網做功課之外，有些人會買相關書籍鑽研，有網友因此好奇詢問，在書店看到許多關於理財的書籍，「一堆標題驚人，教導人快速致富的理財書籍，大家都如何挑選，是看作者知名度，還是純粹看內容實不實用？」

原PO在PTT發文請益，每次去書店都會看到各種投資理財的書籍，很多標題寫的很驚人，一整面的書牆不知道從何下手，因此他感到好奇，大家在挑選時的根據是什麼，「是看作者的知名度？還是看作者過去的口碑評價？還是說純看書所要傳達的內容實用嗎？在閱讀時是當作消遣參考用，增加自己的財經知識，還是會真的去運用書中提到的技巧？」

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▲許多網友認為，看書是輔助用。（圖／翻攝自pixabay）

貼文一出後，許多網友認為，「客觀知識學起來，主觀判斷參考，綜合成自己的操作」、「看書是用來回頭檢視自己的」、「工具都是有意義，只是在於個人操作」、「看書只學道不學技，之後自己判斷」、「會被新聞標題騙走的人更不建議隨便看書」、「押對就出書，壓錯就出土」。

也有網友分享買書的經驗，「書名有數字的可以先排除，像是穩賺幾%之類的」、「先翻翻看，裡面如果是講故事類型跳過，xxx因為買了000，實戰經驗理論找一本，長期投資經驗找一本，最好是破產的失敗經驗的作者更好，很多成功只是幸運而已」、「要讀就讀經典的，整合成自己方法後就有用，不然就只是觀念」。