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不是買股就是買地！台商回流資金龐大　專家指2族群釀漲勢

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台幣升值對資產營建股有實質上的助益。

圖、文／鏡週刊

攤開台幣走勢圖，光是今年，兌美元升值就超過5角，漲幅達1.7％，而近1年台幣升值幅度近5％，一路從去年的31.6元，狂升至29.5元，目前仍在29.5元上下震盪。在台幣維持強勢格局下，有2個族群正悄悄醞釀漲勢。

仲英財富管理投資長陳唯泰表示，「我們自己接觸的經驗，台商回流資金相當龐大，支撐台幣走強，而這些錢也在境內不斷找尋停泊處，現在不是去買股票，就是去買地、買房。」

陳唯泰指出，原則上只要是以台幣計價的商品，都是受惠族群，但台灣屬於外銷導向國家，因此純粹內需的產業相對少，「然而，有個族群屬於百分百內需產業，即是擁有大批土地、廠房，能靠土地增值而受益的『資產股』。」

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他繼續說，「由於土地沒有辦法外銷，而且出售一塊就少一塊，具稀少性，價格又有僵固性，所以當台幣升值時，這些以保值為主要訴求的族群，相當容易水漲船高。」

證券分析師丁彥鈞則指出，台幣會升值的根本原因，就是外資熱錢一直追逐台幣，而根據法規，滿手台幣的外資，必須在一定期間內於境內做投資。「但目前台股已走到相對高檔，第4季外資將錢投入房市的意願更高，加上台商回流購屋、低利環境、剛性買盤出籠等種種因素，營建族群受惠程度大。」

不過，陳唯泰提醒，台幣升值雖然對資產、營建股有實質上的幫助，但以資產股為例，若公司遲遲未對土地淨值做重估或處分，即便台幣爆升，對公司實質營收也不會有幫助，股價自然像一攤死水。

也因此，買資產營建股除了一定要瞄準股價明顯低於淨值者，也要留意公司的營運狀況，無重大累積虧損，且最好本業獲利逐漸改善，如此才能以長線保護短線。


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