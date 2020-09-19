抽到現賺19萬！錯過藏壽司別放過這檔　25日起公開申購

圖、文／鏡週刊

近期台股掀起一波波抽籤熱，繼亞洲藏壽司（2754）、康全電訊（8089）接續從興櫃轉上櫃，吸引大批投資人討論並參與IPO抽籤，接下來還有經銷豪華進口車的汎德永業（2247）即將登場，賺錢機會怎能錯過！

「你買到藥了嗎？」「你吃到壽司了嗎？」這是近期台股散戶的另類問候語，因為不少人都參與了6月的ABC-KY、9月的亞洲藏壽司新股抽籤。「我沒抽中壽司，難道是因為我家附近只有爭鮮嗎？」網路上一片散戶哀號自己不是幸運兒。

受疫情影響，2020年上半年全球IPO家數，較去年同期減少16%，台股也不例外，截至8月為止，台股IPO只有14家，相較2018年掛牌62家、2019年也還有39家，今年IPO新增家數直接腰斬，不過，市場熱度可是一點都不減！

[廣告]請繼續往下閱讀...

因為光是9月，就有亞洲藏壽司（2754）、康全電訊（8089）、汎德永業（2247）等3家新股辦理公開申購，相關申購訊息被媒體一再報導，屢屢成為人氣點閱新聞，更讓興櫃股價受到資金追捧，形成還沒上市櫃就有高額價差的現象，吸引大批散戶目光、參與抽籤。

其中來自日本的連鎖迴轉壽司店－藏壽司，申購承銷價55元，一度潛在獲利高達20萬元，吸引53萬名散戶參與搶抽，中籤率僅0.3%；另外，網通廠康全電訊，申購承銷價45.24元，潛在獲利逾3萬元，也吸引了63萬名散戶搶抽1750張股票，中籤率僅0.27%，創今年新低。而25日公開申購的汎德永業，承銷價暫定180元，以週五收盤價371元計算，抽中現賺逾19萬元。

國泰證券分析師蔡明翰表示，「今年台股IPO的特殊現象是，受疫情影響，敢在此時掛牌的公司通常競爭力較高，算是資優生，加上掛牌家數少，又碰上資金效應帶動股市轉強，所以投資人很踴躍抽籤，可是真的就是僧多粥少，拉低中籤率。」

另外，今年辦理現增的個股也不少，蔡明翰表示，有別於IPO要看公司基本面和獲利展望，投資人參與現增抽籤就只要考量價差和市場的系統性風險，「如果中間有15%價差，那麼就算抽中之後，等1週多後才拿到股票，只要大盤沒太大風險，賠錢的機率都不高。」

更多鏡週刊報導

【新股抽起來2】連續6年賺一個股本 汎德永業25日起公開申購

【新股抽起來3】想抽新股老是槓龜且銀彈不夠 這些妙招學起來

【新股抽起來4】投資人注意！ 王雪紅手中小金雞、美妝保養品都拚掛牌