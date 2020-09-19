信用卡費「自動扣繳在最後1天」擔心逾期　網秒吐槽：懶就直接說

▲信用卡示意圖。（圖／記者紀佳妘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人消費會使用信用卡，可以賺回饋之外，大筆金額還能分期付款，而且如果覺得要定期繳卡費很麻煩，現在很多金融機構都開放設定自動轉帳扣繳。就有網友在PTT的Gossiping表示，如果銀行剛好沒錢，或連線異常，這樣就會過繳費期限，忍不住問卦「為什麼信用卡費的自動扣繳是在最後一天？」

這位網友文中表示疑問，「為什麼信用卡費的自動扣繳是在最後一天？」認為如果綁定的銀行帳戶剛好沒錢，或是因為連線異常導致繳款不成功，過了繳費期限也不一定是自己的問題，「連緩衝的時間都沒有」。

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結果貼文一出，其他人反而吐槽，「那你為什麼不自己繳費，懶就直接說」、「拖到最後一天怎是沒有緩衝」、「最好緩衝一輩子」、「覺得那天帳戶會沒錢不會提早繳？有自動扣繳又不影響」、「自動扣繳會失敗嗎」、「帳單上有日期，你不看帳單的嗎」、「不會（扣繳失敗）。你可以問銀行客服」、「自動扣款失敗會通知啊！三天後再扣一次」、「用簽帳卡啊！」

▲現在很多人都用信用卡付款。（示意圖／Pixabay）

根據金融機構規定顯示，想設定自動轉帳扣繳，如果是本行活期存款帳戶，設定好之後，每期的信用卡帳款自動從該行帳戶中扣款，免出門、無手續費；若是要設定其他行庫或第三人之活期存款帳戶為自動轉帳扣款帳戶時，基本上都要填寫「信用卡自動轉帳付款授權書」並寄回辦卡銀行辦理。