俄羅斯批准「新冠肺炎」處方藥　最快下周能在藥局購買

▲俄羅斯5月份已批准武漢肺炎藥物阿維法韋（Avifavir）上市。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

俄羅斯藥廠R-Pharm於18日表示，治療新冠肺炎的處方藥（Coronavir）已被俄羅斯當局批准，預計最快於下周就能在藥局購買，這款處方藥最主要是在治療輕度至中度的感染患者。

根據《路透社》報導，俄羅斯已於5月份批准新冠肺炎藥物阿維法韋（Avifavir）上市，其中Avifavir和Coronavir兩者基於在日本（favipiravir）所開發出來的，因此被廣為治療病毒所使用。

對此R-Pharm表示，在對168名新冠肺炎患者的第三期臨床實驗後，Coronavir已獲准使用，這也是俄羅斯在對抗疫情期間，取得全球領先地位的一個跡象，而Sputnik-V已獲得幾項國際性的疫苗供應交易。

R-Pharm發言人提到，Coronavir是在莫斯科東北約300公里的雅羅斯拉夫爾工廠所生產的，而公司已經開始與藥局進行訂單商談，Coronavir預計最快於下周推出。

不過，Coronavir的臨床實驗較少，英國研究人員對數千名患者進行研究後，歐洲健康監管機構機構才批准使用類固醇地塞米松能夠治療新冠肺炎患者。