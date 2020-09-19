微信將下架…單日下載激增「擠進前百」！　美商務部長狠回一句話

▲美國18日以國安為由封殺中國騰訊旗下的微信及抖音，自20日起禁止美國民眾下載，且應用程式也將不再更新。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國20日起禁止美國民眾下載通訊軟體微信（WeChat）和短影音平台抖音TikTok。消息傳出後，iPhone用戶下載微信總量隨即暴增，根據移動分析公司SensorTower統計數據，微信已於18日擠進百大下載排行榜，也是今年首次進入前500名。而TikTok下載熱度不變，依舊維持在第4名。

彭博報導，美國18日以國安為由封殺中國騰訊旗下的微信及抖音，自20日起禁止美國民眾下載，且應用程式也將不再更新。此外，微信20日也將受到另項禁令衝擊，用戶可能會面臨到速度變慢或故障等狀況，因為維護應用程式的第三方技術服務將終止。商務部長羅斯（Wilbur Ross）直言，「美國微信將被關閉。」

移動分析公司SensorTower表示，iPhone用戶的微信下載量平時介於1000名至1500名之間，但就在18日這天，下載量瞬間激增，使得微信衝進熱門下載App百大排行榜，成為搶下第100名的位置，而這也是微信今年以來首次擠進前500名。反觀熱門的TikTok，今年以來都沒有跌出百大排行榜的前15名；數據顯示，TikTok在18日仍穩居排行榜第4名。

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