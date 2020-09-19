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爸媽每週給1500元！　台北男大生苦惱「不夠用」…兩派網友戰翻

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▲學生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲家裡每週給1500元零用錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

有些人上了大學之後，開始有了許多社交活動，生活開銷也跟著變大，因此會開始在外打工，增加自己的零用錢，有一名男網友表示，每週爸媽都會給生活費1500元，扣掉餐費、交通費，這筆錢根本不夠用，因此他好奇詢問，「大學生活費一週1500元合理嗎？」

原PO在PTT發文，目前就讀北部的公立學校，住在家中但是吃飯錢、通勤費、手機費用和大學費用全都要靠自己，雖然爸媽每週都會給生活費1500元，但這筆錢根本不夠用，只能靠自己在外打工的錢補貼，基本上每個月收支都是打平，若有其他的休閒娛樂就會很吃緊。

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▲▼36%美國大學生三餐不繼，學費,校園,國外,書籍。（圖／取自pixabay）

▲原PO嘆，1500元根本不夠用。（圖／取自pixabay）

由於爸媽會盯課業，因此打工的時數很短，只有在沒錢的時候才會去打工。他也嘗試著跟父母多拿一點，但是每次都失敗，因此他好奇詢問，「大學生生活費一週1500元是合理的嗎？拜託別說我米蟲。」

貼文一出後兩派網友戰翻，有網友認為，「台北這樣沒打工是一定吃土的吧」、「你三餐吃學餐應該勉強打平，出去外食一次就透支」、「依現在來說，一週1500元根本就是要你下課就回家」、「我在南部念大學，一個月9000元吃都有點不夠了」、「我當初一個月3000元，窮到啃同學吃剩的炸雞骨頭」。

也有網友認為，「笑死大學還要拿零用錢」、「住家裡有給就不錯惹」、「我當年自己打工住家裡，還一個月給家裡五千，沒有做不到只有要不要做」、「為什麼要給你錢？你未成年」、「你爸媽沒有欠你」、「大學生要用錢自己打工賺吧，我都不敢開口跟我爸拿零用錢」、「錢不夠是沒錢吃飯，還是沒錢唱歌？」

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