10歲童煮泡麵釀火災！為保護弟燒成重傷「昏迷5天」　母悲訴家境

▲泡麵兄弟的住家被大火燒得慘不忍睹。（圖／仁川彌鄒忽消防署）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓仁川市彌鄒忽區一對年僅10歲、8歲的兄弟，平時與罹患憂鬱症的母親相依為命，14日趁母親外出後，餓到只能煮泡麵果腹，卻於途中不慎引發火災，儘管哥哥以身體緊擁、保護弟弟上半身不至於嚴重燒傷，兄弟倆送醫後卻仍處於昏迷狀態、未脫離險境，目前仍待在加護病房搶救中。

該對男童被南韓媒體稱為「泡麵兄弟」（라면형제），平時家中經濟困頓，靠政府低收入戶補助為生。部分媒體在報導該社會案件時，強調其母親具有憂鬱症、情緒不穩之傾向，且時常放置兄弟倆於家中不顧，獨自離家。

然而根據《News1》報導，兄弟倆的母親A某早在事發前一天晚上，為了補貼家中生計，才答應朋友從事黏貼紙箱的零工，沒想到兒子卻發生這種悲劇。她向調查機關表示，「原本在地方政府提供工作機會後，能靠著打工維生，卻因為新冠肺炎（COVID-19）爆發，才使得一夕之間失去工作機會。」

據悉，A某無丈夫可以倚靠，憑藉自身力量撫養兄弟倆長大，今年6、7月靠著地方政府所提供的工作機會各賺取67萬與70萬韓元，再加上低收入戶生活費補助的90至94萬韓元，每月收入僅160萬韓元。

不過到了8月，A某在地方政府所提供的工作機會中卻僅賺取13萬韓元。

彌鄒忽區廳（區公所）卻表示，A某並未完全喪失工作機會。

根據《韓聯社》，兄弟倆目前在首爾一間專精於燒燙傷的醫院治療中，不過仍須待在加護病房，且皆無法自主呼吸，事發5天仍未恢復意識。

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