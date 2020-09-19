中秋連假將至...南韓新冠單日增110例！估觀光客「擠爆」渡假勝地

▲中秋節為韓國二大傳統節日，人們聚集至釜山市釜田傳統市場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情單日新增病例始終無法降至2位數，且首都圈市中心辦公室密集區域、擁有龐大規模員工數的汽車工廠、物流業、療養照護設施、教會等仍傳出零星群聚感染，距離中秋節（추석，韓文稱秋夕）連假不到2周，屆時預估將出現大規模返鄉車潮與人口移動，且濟州島、釜山、江原道等觀光勝地飯店訂房率不斷增加，令防疫當局相當憂心。

根據統計，截至19日0時為止，南韓今（19）日上午9時30分共通報110起病例，與前日相比減少16例，其中106例為境內感染、4例為海外感染；目前南韓共累計22893例確診、378例死亡；另外，感染途徑與時間點未明之患者比率佔全體27%，超過四分之一。

根據《韓聯社》，目前南韓疫情趨勢仍遠不及當局所制定的目標，且根據先例，在連假過後，往往會爆發大規模流行潮，如5月黃金連休後爆發的梨泰院男同志酒吧群聚感染、8月暑假節後所爆發的首都圈教會與示威集會群聚感染。

南韓疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）在近日例行記者會上表示，首都圈零星群聚感染應儘快平息，以全力應付中秋連假後有可能再次爆發的感染流行潮，且必須嚴防新冠肺炎、流感病毒同時傳染，因此往後這段時間是防堵病毒的關鍵時期。

▲防疫人員正在為首爾市街頭消毒。（圖／路透社）

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增90例（首爾佔38例、京畿道佔41例、仁川佔11例）；忠清南道與慶尚北道各新增4例；釜山、大邱、大田各新增2例；忠清北道與全羅北道各新增1例。

首爾市鍾路區的「首爾地方國稅廳」目前已累計5人感染；京畿道光明市起亞汽車（KIA MOTORS）傳出至少累計14人篩檢結果為陽性；京畿道富川市南部教會（남부교회）累計17例。

另外，首爾市江南區口罩商「K保健事業」累計32例；京畿道高陽市精神療養院「Bag-Aewon」累計18例；忠清南道保寧市海洋科學高中累計8例；全羅北道益山市仁和洞累計10人感染。

即便南韓政府、防疫當局不斷叮囑民眾中秋連假（9月30日至10月4日）盡量減少不必要外出、並取消返鄉探親掃墓行程，然而更多不信邪的民眾，仍欲趁連假期間到觀光景點「放鬆」。

▲即使疫情尚未消退，仍有大批觀光客欲前往江原道賞楓。（資料照／達志影像）

根據韓媒《東亞日報》，濟州島觀光協會統計數據預估，連假期間將有19萬8千名觀光客造訪濟州島，從金浦機場、金海機場飛往濟州島航班已售出70%，濟州島當地大型飯店訂房率與租車率也超過70%；而江原道為秋季賞楓勝地，三陟市、襄陽郡、高城郡中秋連假飯店與民宿早已售罄。

防疫當局叮囑，前往百貨公司、賣場購買中秋禮品時務必配戴口罩、遵守防疫措施，連假期間取消返鄉探親、旅遊等行程。

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