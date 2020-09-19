蘋果股價自高點崩跌22％！　市值蒸發超過15兆

▲蘋果股價自高點下滑逾22%，高盛甚至曾給出80美元的目標價。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果（AAPL）僅歷經12個交易日，股價就從 9/2 盤中的最高點 137.98 美元下跌了 22.6％，周五收在 106.84 美元，市值蒸發約 5,320 億美元（約新台幣元15.44兆元）。

不過，蘋果股價創下歷史新高後，已有外資看衰，如高盛自 4 月以來就不看好蘋果，指出疫情對其業績造成打擊，加上 iPhone 生產面臨挑戰，估計蘋果在 2021 財年表現會令人失望，給出蘋果 80 美元的目標價。

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據外媒《CNBC》報導，蘋果股票在 8 月底進行 1 拆 4 的分割前，一直處於上漲的勢頭，分割後也有短暫的蜜月期，但在 9/2 創下分割後的新高點後旋即向下；外界認為，蘋果在首波發表會上沒能發布 iPhone 12 造成市場的失望心理，此外，近期科技股過熱也引起市場投資者獲利了結。

另外，也有人認為「股票分拆」也是蘋果股價掉頭的原因，不過華爾街認為，這種作法並不足以影響公司的基本面或現有持股投資人的股票價值。

▲蘋果本周二的第一場發表會中並沒有推出 iPhone。（圖／路透）



即便蘋果在本周二發表了一系列新產品和一些更新軟體，包括 Apple Watch Series 6、iPad Air、Apple Fitness+ 和「Apple One」的套裝組合服務；但蘋果並沒有發表新一代的 iPhone，外界也不看好 Apple One。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 指出，要將用戶從競爭激烈的音樂、影音或遊戲串流服務中轉移出來是很困難的，因為用戶若習慣了通常不會輕易改變，蘋果應該尋求更具創意的方式將硬體和服務綑綁在一塊。

儘管如此，一些分析師認為，蘋果在股市中仍具大盤地位和優質產品價值，足以擺脫股價低檔的狀況，原因是蘋果確實擁有一些世界上最好的產品。

蘋果自 2019 年末以來股價飛升，其中一個原因與散戶參與度提高有關，高盛指出 8 月前兩周，蘋果成為繼亞馬遜及 特斯拉（TSLA）後，換手股數最低的活躍股份。

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