在男友面前遭前男友性侵！她怒咬爆睪丸還擊　「太監畫面」曝光

實習記者陳妙津／綜合報導

巴西女子布魯娜(Bruna)因咬爆前男友的睪丸而接受調查，她指控同時是鄰居的前男友佩德羅(Pedro)5日忽然闖入臥室，見到她與新男友正在床戰，竟醋性大發在新男友面前性侵自己，布魯娜反抗中不甘示弱地用力咬爆佩德羅下體，還咬了兩次，導致佩德羅送醫後因傷勢過重，再也無法重振雄風。

據《每日郵報》與巴西Correio Braziliense報導，布魯娜指控，當自己正與新男友翻雲覆雨時，前男友佩德羅卻忽然闖入，頓時嫉妒心起，上前與新男友互毆後，將她一把推倒在床試圖性侵，「他爬上床脫光衣服，大喊『現在輪到我了』，就撲上來想壓制並強姦我，雖然男友試圖要把他拉離，但他用力扯住我的頭髮，一個弱女子怎麼能抵抗男人的蠻力呢？所以我只好直接朝他的下體用力咬下去。」

▲布魯娜堅稱遭到前男友性侵才憤而反抗。（圖／翻攝自YouTube／Clique União）



布魯娜坦言，自己出於自衛，咬過全裸佩德羅的下體至少2次，但當時還沒有意識到自己已經咬爆對方睪丸了。這一咬力道之大，導致佩德羅遭緊急送醫搶救，但因情況過於嚴重，醫生無法重新固定睪丸，只能先幫忙縫合傷口後，讓他返家休養，而佩德羅則對此事大呼無辜，認為自己並未挑釁，不應該發生這種慘劇。

布魯娜則反駁稱，幼時曾遭遇2次性侵，如今拒絕第三次當受害者，佩德羅的姊妹也在事發過後數天與她聯繫。警方則在詳細調查該案狀況，試圖釐清事發經過與責任歸屬。