與新歡纏綿…前男友突爬床硬上！　她發狠「一口咬掉蛋蛋」

▲巴西一名女子咬下前男友的睪丸。（圖／翻攝自YouTube／Clique União）



記者吳美依／綜合外電報導

巴西北部的皮奧伊州（Piaui）發生一起可怕事件。女子布魯娜（Bruna）正與一名男子窩在床上纏綿，鄰居兼前男友佩德羅（Pedro）竟突然闖進臥室，全身赤裸爬上床，試圖性侵。她自稱為了抵抗，往對方下體胡亂地咬，未料竟一口咬掉男子的睪丸。

綜合《鏡報》、《每日郵報》報導，布魯娜在一段影片中承認，9月5日在位於米格爾─阿爾維斯（Miguel Alves）的住家中攻擊前男友，但完全是出於自衛，當時也沒有意識到她把佩德羅的睪丸咬下。

根據布魯娜說法，佩德羅全身赤裸闖入，猛力把她推到床上，狠揍一拳以後就要硬上，儘管被一旁的新歡男用力拉扯，仍緊緊抓住女子的頭髮。布魯娜說，「因為他在床上已經脫光了，我也揍了他。當他亂扯我的頭髮，我就往下咬了他的睪丸」。

布魯娜表示，她年幼時曾被性侵兩次，拒絕三度成為受害者，「因為女人不像男人那麼強壯，你們懂嗎？我找到他的弱點，我咬了他」。

佩德羅身受重傷，雖然緊急送醫，但醫師仍無法接回其睪丸，只能將傷口縫合。他當天就出院了，但堅稱是無緣無故被攻擊，「我不應該遇到這樣的事情」。

警方已經展開調查，分別偵訊布魯娜與佩德羅，正在等待男方的身體檢驗結果。據悉，相關單位目前尚未針對任何人提出指控。

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