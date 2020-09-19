　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

18架共軍機越海峽中線！　美國防部：軍事迫台又一例

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲解放軍空軍演練。（圖／翻攝自空軍發佈微博）

▲解放軍空軍演練。（圖／翻攝自空軍發佈微博）

文／中央社記者江今葉華盛頓18日專電

解放軍18架軍機今天越過海峽中線，試圖就美國務次卿柯拉克訪台一事恫嚇台灣。美國國防部對此予以譴責，表示這是中國利用軍隊對台灣與其他鄰國脅迫的另一例證。

空軍司令部台北時間18日表示，共軍上午共有2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機以及4架殲10機，分別進入台灣西南與西北空域；空軍以派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控。

軍方人士研判這是有計畫性、針對性、實戰化演練，目的是在美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）代表團訪台期間恫嚇台灣。柯拉克率領的代表團正在台灣進行3天訪問，期間將出席前總統李登輝的追思禮拜。

針對共軍因應柯拉克訪台舉行軍事演習，戰機甚至飛越海峽中線一事，美國國防部發言人薩波（John Supple）在回覆中央社郵件時表示，解放軍的侵略性與破壞性回應，反映中國不斷企圖改變現狀與改寫歷史，這是另一個中國愈加以軍隊為工具脅迫台灣與鄰國的另一例證。

薩波指出，美國與台灣維持建設性的非正式官方關係。台灣安全與其人民不受脅迫、自主決定未來的能力，對美國利益至關重要，也是區域安全所需。

在問及媒體報導美國準備批准重大對台軍售案的進度時，薩波表示，在正式知會國會前，不會就潛在或擬議軍售發表評論。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，美國國會和行政部門消息人士透露，美國正準備向台灣出售7項主要武器系統，不清楚國會何時會正式獲得軍售通知。

一位美國官員表示，美國政府將很快正式批准MQ-9B死神（Reaper）無人機的大筆出售案，這種無人機與相關設備和計畫支持的金額估計約為6億美元（約新台幣176億元）。

路透社16日率先引述4名知情人士表示，美國計劃對台灣出售7項主要武器系統，包括水雷、巡弋飛彈和無人機。

紐時也援引未具名官員說法報導，這次軍售包含死神無人機的非武裝偵察版本、高機動性多管火箭發射系統、陸基魚叉（Harpoon）反艦飛彈、水雷。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
獨／小鬼驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」
小鬼主動脈剝離致死　心臟醫曝「過程兇猛」：一半人當下就死了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

持續抗疫　美加延長2國間旅行禁令至10月21日

18架共軍機越海峽中線！　美國防部：軍事迫台又一例

遭美國禁止下載！TikTok聲明：為上億用戶帶來快樂　對此深感失望

喀嚓！奈國州議會立法：強暴犯手術閹割　性侵兒童判死

國務次卿「自己的新聞自己分享」　釣出張雅琴回應：希望你喜歡

美次卿訪台　共軍派戰機！　蓬佩奧嗆：明顯是軍事恫嚇

美國眾議院通過決議　譴責「中國病毒」等歧視用語

快訊／美國擬禁止下載TikTok及WeChat　20日起生效

金星發現磷化氫　NASA有望選擇達文西+任務執行

美國再爆新冠群聚感染：恐怖婚禮引爆7死、177人確診

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

王偉忠看小鬼「帥帥.壞壞又有點可愛」　惋惜不捨：大家都要保重

小鬼黃鴻升最後1張全家福！　親妹妹心痛首發聲「努力睡著才能見到你」

解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　士檢曝關鍵死因：疑心血管問題

小甜甜扮美秀姐學舞不正經　健志氣炸轉頭就走：我不要教惹啦

持續抗疫　美加延長2國間旅行禁令至10月21日

18架共軍機越海峽中線！　美國防部：軍事迫台又一例

遭美國禁止下載！TikTok聲明：為上億用戶帶來快樂　對此深感失望

喀嚓！奈國州議會立法：強暴犯手術閹割　性侵兒童判死

國務次卿「自己的新聞自己分享」　釣出張雅琴回應：希望你喜歡

美次卿訪台　共軍派戰機！　蓬佩奧嗆：明顯是軍事恫嚇

美國眾議院通過決議　譴責「中國病毒」等歧視用語

快訊／美國擬禁止下載TikTok及WeChat　20日起生效

金星發現磷化氫　NASA有望選擇達文西+任務執行

美國再爆新冠群聚感染：恐怖婚禮引爆7死、177人確診

批踢踢「熊熊之亂」失控！　八卦板主罕見深夜2小時連發3公告

持續抗疫　美加延長2國間旅行禁令至10月21日

18架共軍機越海峽中線！　美國防部：軍事迫台又一例

快訊／惡火夜襲基隆頂加公寓　一家三口受困！女兒成焦屍

鬼門關猝死！高雄夜市攤販老闆「突倒地亡」　15分前還在滑手機…

牙籤男勾美豔人妻「家中激戰」　兒推門驚見活春宮揭姦情

查小鬼死因「解剖殘酷」死無全屍…檢察官怒了！親曝真實過程

遭美國禁止下載！TikTok聲明：為上億用戶帶來快樂　對此深感失望

喀嚓！奈國州議會立法：強暴犯手術閹割　性侵兒童判死

頭獎摃龜！「大樂透加碼」剩81組100萬未開出　9/22續開

小鬼黃鴻升最後1張全家福！　親妹妹心痛首發聲「努力睡著才能見到你」

國際熱門新聞

蓬佩奧嗆：北京明顯是軍事恫嚇

亡人節團聚　閃電劈下6死4傷

柯拉克分享自己的新聞　釣出張雅琴回應

遭美禁止下載！TikTok聲明：對此深感失望

大學妹誤信「朋友」赴約　慘遭「11男逼輪番擦槍」墜樓亡

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

奈國州議會立法：強暴犯手術閹割

即／美擬禁止下載TikTok及WeChat　20日起生效

談心一整晚　女兒醒來驚見媽遺體

特斯拉飆破145km/h駕駛睡翻下場曝

繼父「60下連環毆」女孩頭腫成氣球慘死　母笑超爽

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

撲克女玩家趙茜遭性侵+活活燒死

美眾院決議譴責「中國病毒」用語

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

主動脈剝像背後被砍一刀　5族群易發

主動脈剝離兇猛！醫：胸口像被撕開

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

黃鴻升殞落　醫揭青壯年「猝死前6大警訊」

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼初判主動脈剝離　法醫採檢驗死因

唐綺陽：處女月註定有突發狀況！

驚悚畫面曝！直播開門見屍...「滿地屍水」噁臭撲鼻

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

勞保局：全新制勞退者87人審核通過　平均月領4900元

更多

最夯影音

更多
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了
曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面