國務次卿「自己的新聞自己分享」　釣出張雅琴回應：希望你喜歡

▲國務次卿柯拉克（Keith Krach）推特分享自己的新聞，釣到播這則新聞的張雅琴。（圖／翻攝自Keith Krach Twitter）



記者林彥臣／綜合報導

美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台第二天，在推特上分享了由年代主播張雅琴播報他訪台新聞的影片，沒想到竟然釣出張雅琴在柯拉克的推特上回應，希望他喜歡這則新聞。

張雅琴主播的全英文網路節目《雅琴看世界》指出，台灣與美國的外交新時代，美國國務次卿柯拉克造訪台灣，這是美國年來最高級別的到訪官員，他的來台創造了台美關係的新紀錄，美國國務院發言人發表聲明，柯拉克造訪台灣焦點將是經濟對話，對台軍售，解除美豬限制三項重點議題。

張雅琴隨後也在柯拉克的推特上留言表示，「親愛的柯拉克次卿，我是張雅琴（Catherine）我很高興你分享我的節目，這真是令人感到榮幸，非常歡迎你來到台灣。也希望你會喜歡。」

《雅琴看世界》是因為今年3月發生的「英國情侶檢疫事件」所推出的全英文節目，以英文播報台灣的新聞事件，向全世界發聲，讓看不懂中文的人，也能了解台灣的觀點。

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