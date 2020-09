國務次卿「自己的新聞自己分享」　釣出張雅琴回應：希望你喜歡

▲國務次卿柯拉克(Keith Krach)推特分享自己的新聞,釣到播這則新聞的張雅琴。(圖/翻攝自Keith Krach Twitter)



記者林彥臣/綜合報導

美國國務次卿柯拉克(Keith Krach)訪台第二天,在推特上分享了由年代主播張雅琴播報他訪台新聞的影片,沒想到竟然釣出張雅琴在柯拉克的推特上回應,希望他喜歡這則新聞。

張雅琴主播的全英文網路節目《雅琴看世界》指出,台灣與美國的外交新時代,美國國務次卿柯拉克造訪台灣,這是美國年來最高級別的到訪官員,他的來台創造了台美關係的新紀錄,美國國務院發言人發表聲明,柯拉克造訪台灣焦點將是經濟對話,對台軍售,解除美豬限制三項重點議題。

張雅琴隨後也在柯拉克的推特上留言表示,「親愛的柯拉克次卿,我是張雅琴(Catherine)我很高興你分享我的節目,這真是令人感到榮幸,非常歡迎你來到台灣。也希望你會喜歡。」

《雅琴看世界》是因為今年3月發生的「英國情侶檢疫事件」所推出的全英文節目,以英文播報台灣的新聞事件,向全世界發聲,讓看不懂中文的人,也能了解台灣的觀點。

US announces visit of Under Secretary of State Keith Krach to Taiwan『雅琴看世界』https://t.co/WCVJMcs0SF See full story at https://t.co/Mrchi8Ab2Y pic.twitter.com/5cPIHBgcHe