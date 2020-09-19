年薪百萬的工作在等你！　和泰興業蘇一仲：歡迎來學技術拚高薪

▲和泰興業董事長蘇一仲。（圖／記者湯興漢攝）

◎採訪：吳佳穎、陳心怡

◎攝影：湯興漢、許靖騏

文／吳佳穎、李錦奇

提起大金，大家都熟悉是「日本一番」空調品牌，之所以能在台灣打響名號，背後重要推手是品牌代理商和泰興業，即便今年出現疫情，空調業績依舊有兩位數成長。更難得的是，和泰興業還是獲獎無數的「幸福企業」，技術員工、業務員的平均年薪破百萬元。

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「都是天公疼憨人！」和泰興業董事長蘇一仲接受《ETtoday新聞雲》專訪時，謙虛回應公司經營的好成果。他說，因為今年夏天很熱，銷售有成長；加上疫情讓很多人不敢出門，待在家，就會特別注意室內環境，為大金空氣清淨機，帶來銷售刺激。

不過，蘇一仲還是強調「做生意不能只想到賺錢，服務的最高境界是要讓人感動，種下善念，不要想回收，自然，天公會疼憨人」。

▲空氣不分你我，必須大家一起疼惜環境，是蘇一仲重視的理念。（圖／翻攝自YouTube）

推廣環保理念 《疼惜台灣》影音在YouTube點閱近4百萬次

蘇一仲舉例，當初大金研發出環保冷媒R32，選擇主動公開給業界用，而不是專利保護起來，不是只想維護自己的商業利益，「你想，空氣都混在一起，如果我們用環保冷媒，但別家繼續賣不環保的，臭氧層還是會被破壞。」

推廣環保理念，蘇一仲不遺餘力，像是最近有支「改變從現在開始！大金空調與您一起《疼惜台灣》」影音，短短2個月就在YouTube創造超過390萬次的高點閱，影片裡除了凸顯臺灣之美，濃濃的環保意識，引起話題討論，背後也是和泰興業的默默付出。

談起拍製這支影音的動機，蘇一仲說「齊柏林發現問題，我們要去解決問題」，大家都要呼吸好空氣，身體健康，才有辦法建設美好的人生。畢竟，空氣不能分你我，只有疼惜愛護環境，大家才能共好。

▲蘇一仲鼓勵年輕人，多學技術，挑戰高薪。（圖／記者湯興漢攝）

員工年薪破百萬 歡迎來挑戰高薪

不只呼籲疼惜環境環境，和泰興業更是照顧人的公司，每年砸6000萬元幫員工做年金保險、照顧退休，另外員工可享萬元高規格健檢，因此獲得2020CHR健康企業公民金獎。

「我要我的員工健康、快樂！」蘇一仲如此說道，公司的三個願景，第一是投入冷凍空調產業發展；第二提升生活品質，環境永續；第三創造美好人生，祥和社會。願景一開出，他每一項都力求達成，其中第三項「創造美好人生」，公司特別成立美生中心，請專業護理師管理每位員工的「健康數值」。

和泰興業員工薪資，也讓不少勞工羨慕。蘇一仲說：「安裝冷氣技術員，好一點的，年薪可以上百萬，銷售員獎金加上去也有200多萬元，但也不一定請得到人」，他呼籲想投入市場的年輕人，不要排斥技術職。

▲蘇一仲追求共好，希望周遭的環境、客戶、員工、朋友都好。（圖／記者湯興漢攝）

以消費者利益為考量、好好照顧員工 自然有回報

回想20多年前，大金在台灣還默默無聞，如今成為雄霸市場一方的變頻冷氣領導品牌，蘇一仲仍不驕傲，他謙虛地說「企業主要做好基本功，以消費者的利益為考量、員工要照顧好，要實實在在的，消費者就會對你有信心，以後有很多回饋，這就是天公疼憨人，不知不覺就會有回報」。

採訪結束前，蘇一仲寫下《金剛經》的名句：「應無所住，而生其心。」，他說，「住」就是執著，不在任何事物或想法上產生執著，自然會生出智慧去處理很多事情。