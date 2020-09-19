運動場館導入LED智慧照明　明亮度提升一倍、整體節能75%

▲經濟部工業局表示，近期以台北市大同運動中心為「運動健康促進光環境」示範場域。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

LED智慧照明創新應用再添新場域！經濟部工業局表示，近期以台北市大同運動中心為「運動健康促進光環境」示範場域，新闢設以中高齡為使用對象的「健康照明運動專區」，不僅空間明亮度提升1.375倍，整體節能效率更高達75％。

近年來全球LED照明走向以人為本，更智慧、更節能、結合創新服務的系統方案，經濟部工業局推動由終端場域使用者需求出發，提供光環境與場域整合規劃方案，協助國內運動場館導入LED健康照明系統。

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官員指出，考量中高齡運動者需要更高亮度照明環境，以及營運場所節能訴求，整合國內產研單位之人因照明設計能量、LED智慧照明燈具、智慧控制系統，將原有主照明T8格柵燈更換為高發光效率110 Lm/W LED平版燈，建置以人為本的健康照明光環境系統。

另外，此LED智慧照明創新應用，可依運動課表及不同運動族群，設定為男模活力、女模紓壓、樂齡健康等運動情境照明，營造節能、舒適安全、健康之運動光環境。除提升運動中心營運滿意度提升，並帶動更多健康運動人潮之商業附加價值，同時創造低碳節能綠建築創新應用典範。

針對推動運動場館之LED 健康照明創新應用示範的經濟效益，經濟部工業局表示，健康光環境進一步結合智慧化、個人化、數據化科技，創造新型態智慧運動場域，為LED照明產業在促進健康照明方面提供優良示範，開拓創新應用利基與服務商機。