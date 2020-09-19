理財周刊／央行祭限賣令　台幣還會繼續升值嗎？

文／理周教育學苑．方鈞

Q:市場看貶美元，持續恐慌性拋匯，連續好幾天新台幣兌美元匯率失守29.3元，台幣匯率持續走高，央行於9/11祭出「限賣令」，希望穩住新台幣匯率，到底限賣令是什麼？會對匯率造成什麼影響？

A:許多人看報導說如果外資轉多少錢去國外，台幣就要貶值，匯錢進來，台幣就升值，台幣升貶值與外資有沒有提款有關，實際上這是非常簡化的說法，真實影響因素更複雜。

其實國際收支，含經常帳、資本帳、金融帳，更是真正影響匯率的主要因素，國外第二波疫情升溫時，外資不停地賣台股，資金不斷轉出，反觀台幣卻一直升值，讓許多投資人困惑。台幣升值主要是經常帳，疫情爆發以來，半導體、電子零組件出超增加，科技產品的需求，加上美國華為禁令寬限期九月十五日到期，廠商提前供貨，有利出口，推升台幣匯率。

台灣受疫情影響衝擊小，又有高科技業供應市場需求，台幣對美元升值幅度稱冠全亞洲，當台幣升值有利原物料進口。不過台灣是出口導向經濟型態，如果台幣極短時間內迅速升值，會對出口產業帶來影響，尤其國內GDP主要依靠半導體，台幣升值自然對半導體業的營收成長及獲利產生負面影響。

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根據過往經驗，央行能容忍的台幣升值範圍在2~3%，2019年匯率30.1，若升值2%，能容忍升值的幅度為六角(29.5元)，這就是為什麼央行總在尾盤時進場，拉尾盤降低當日台幣升值幅度，讓台幣盡可能收在29.5元附近。

因為疫情衝擊美國降息，加上無限量QE，美元利率接近零，美國長期財政赤字，讓市場對美元有不信任感，弱美元強台幣的局勢暫時不會變動，年底為出口旺季，擁有大量美元收入的出口商拋匯力道恐加重。

台幣近期失守29.3元，截至九月十五日，最高到29.199元，為一個月新高，央行為穩定匯率，要求交易員的美元賣單單筆不可以超過五支(一支等於一百萬美元)，拉長賣單交易程序，技術性透過減少賣盤，減緩台幣升幅，但在出口商大力拋匯下，台幣升值勢不可擋，央行九月十七日召開第三季理監事會，市場預期利率會連二凍，匯率走向解讀受注目。

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