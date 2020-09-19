大老闆專訪／有魔法的董事長蘇一仲

▲和泰興業董事長蘇一仲是會變魔術的董事長。（圖／記者湯興漢攝）

◎採訪：吳佳穎、陳心怡

◎攝影：湯興漢、許靖騏

文／吳佳穎、李錦奇

很多人在廣告中看過和泰興業董事長蘇一仲，早期他代言大金冷氣，穿著和服，化身教小相撲選手的老師。因代言太成功，走在路上還常被誤認是「廣告裡的日本人」，其實他是土生土長的鹿港人，講得一口純正鹿港腔台語。而除了跳到螢幕前拍廣告成為大家面熟的廣告明星，他更是一位「會變魔術的董事長」！

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曾上張菲節目變魔術 創下高收視

蘇一仲曾受張菲之邀參與「大魔競」演出，受到知名魔術師劉謙讚賞，其他評審還鼓勵他往魔術界發展。「差點轉行被拉去當魔術師！」他笑稱，因為該集節目創下百分之5點多高收視率，之後屢邀他再來「變」，但因為公司太忙，就沒有再去錄影。

當業餘魔術師也能這麼成功，蘇一仲謙虛地說：「可能因為會變魔術的企業主少之又少，才受到注目！」，但他坦言，從小就對美的事物感興趣，一度想報考師大美術系，後來以些微之差落榜，之後考取政大外交系出國留學，又順著父母期待接下家業，成了經營者；近年來，他重拾畫家夢想，一畫也畫了2000多幅作品，辦公室牆邊擺著一幅幅沒裱框的畫作、桌邊盡是畫筆顏料，讓他經營管理之餘，揮灑藝術天份。

▲蘇一仲談起自己的畫作眉飛色舞，背後都有靈光一閃的諧趣小故事。（圖／記者湯興漢攝）

畫下靈光一閃的諧趣 主題不設限

蘇一仲說，自己作畫靈感來自於「紙張」告訴他要畫什麼，題材有人物、動物、生肖、風景，背後都有諧趣故事，介紹起來更是妙趣橫生。他順手指了一幅眾多白鳥的畫作說：「當中畫了一隻黑鳥，不然全部白的太無聊了！」。

牆上另一幅豐潤喜感的胖鼠，懷中抱著好大金元寶。他介紹，這是今年鼠年的畫作，抱著元寶就是「大金」，處處顯示蘇一仲既童趣又有禪機哲理，不設限的心靈。

減齡20歲的魔法 隨時隨地拍打功

其實作畫對他來說，是生活平衡的必要。介紹完畫作，我們問他每天一早必練的「拍打功」，蘇一仲一派自然地示範起來，180幾公分的身高，雄渾有勁地拍打，加上大喝兩聲，讓人覺得，他比實際年齡要再年輕個20歲才合理。

▲蘇一仲示範每天必練的「拍打功」。（圖／記者湯興漢攝）

每天和不同員工散步 蒐集idea

蘇一仲注重養生，也貫徹到員工身上。每天下午4、5點，他從辦公室走回家6公里，一個半鐘頭時間，每天排不同員工跟他一起散步，強迫員工養成運動習慣又聊天。他說：「從那當中學習到很多東西，也讓員工感受到上層會關心他們。」一路聊到好點子，他也馬上用手機「發落」執行。

被喻「最佛心的老闆」 員工謝他「救了我爸爸一命」

除了肯花時間與員工深聊，和泰興業每年砸重資幫員工辦保險、高階健檢，因此獲得2020CHR健康企業公民金獎。蘇一仲坦言，一開始參加幸福企業比賽，只是想觀摩有沒有其他企業做得更好，沒想到竟得獎了。

得獎後，他覺得沒什麼，直到有一天，有員工來謝謝他「救了爸爸一命」，讓蘇一仲詫異又不明究理，後來才知道，因為家屬也可以同享健檢，讓員工的爸爸因此檢查出大腸癌初期，馬上就醫治療、恢復健康，才會來淚謝他，讓他感動又印象深刻。

「這種上下好像一家人，互相關懷的感覺很好」蘇一仲說，希望員工健康擺第一，公司會把業務員送到日月潭旁的訓練中心三天兩夜，吃素、早上運動，希望借此「種子訓練」改變業務應酬喝酒的文化。

講到吃素，我們原以為他要深入分享養生經，但蘇一仲冷不防問：「知道為什麼自從我認識你們之後就開始吃素嗎？」正當眾人丈二金剛摸不著腦袋時，他接著說：「因為你們是我的菜！」，秒變「董座級波特王」，現場氣氛馬上被炒熱。他笑說，自己會看YouTuber波特王的頻道，看到好笑的，還會記下來，下次遇到人就用，可以拉近人與人之間的距離。

笑話匣子一開，他請助理拿出神秘行李箱，披上魔術師外套，一出場雙手靈巧轉玩撲克牌、再將絲巾一拋變手杖，眾人看得一愣一愣，只能拍手驚嘆蘇一仲活到老學到老，將經營寓於歡笑的哲理。

▲蘇一仲隨手施展變魔術，將撲克牌變成一頂帽子，看得眾人驚呼連連。（圖／記者湯興漢攝）

▲蘇一仲辦公室一隅有畫作，也有剛揮毫寫下的書法。（圖／記者吳佳穎攝）

最慷慨的老闆 樂當人群中的開心果

業餘東碰西碰的興趣，都被他玩出三分樣，問他最喜歡哪個角色，他調皮地告訴記者：「其實我最討厭當董事長，喜歡開開心心，無事一身輕；但人生舞台，有時候不得不演，就要紓解壓力。用畫畫平衡生活，也挑戰學音樂唱歌，舉辦過演唱會。學魔術是因為喜歡搞笑，尤其在社交場合，變變小魔術拉近彼此距離，講笑話，也可以『撩一撩』啦！」

ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳與蘇一仲相識多年，她說，蘇董沒有老闆的架子，總是秉持「先給」的作風，以照顧別人為出發點，參加台北市美好人生協會活動時，也經常是出錢出力，展現他貼心大方的一面。

蘇一仲（Antonio Soo）小檔案

年齡：79歲（1941年生）

星座：雙魚座

現職：和泰興業董事長、和泰汽車董事、國瑞汽車董事、和安保險代理人董事長

學經歷：政治大學外交系畢業、美國聖瑪琍大學企管所（MBA, Saint Mary's University）畢業、接手和泰興業代理美國奇異（GE）家電、代理日本大金空調、創立台北市美好人生協會等。

興趣：繪畫書法、變魔術、唱歌、瑜珈、健走、寫作

家庭：育3女1子，子女都曾入鏡拍攝大金空調廣告。