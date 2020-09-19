因疫情下修！　6成企業將對外送禮、少於去年比例　

▲6成企業將對外送禮、少於去年比例。（圖／翻攝自pakutaso.com）

記者余弦妙／台北報導

十月初即將歡度中秋節，加上還有四天連假，不過今年景氣受疫情衝擊下滑，不少企業也紛紛放起無薪假，對此yes123求職網針對企業秋節禮金與勞工慶祝計畫調查，結果顯示仍有58.8%的企業指出，今年會對外致贈中秋節禮品，不過比例低於去年的66.6%。

yes123求職網指出，以往企業都會針對有公務往來的客戶、協力廠商或官方民間團體送禮，而今年的調查中顯示，有58.8%的企業今年仍會對外致贈中秋節禮品，只不過比例低於去年的66.6%；至於預算部份，平均每份禮物單價為1,079元，也低於去年的1,138元，減幅為5.2%。

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至於企業公務送禮方面，在可複選狀況下，最熱門的前五名分別為，傳統月餅禮盒(50.5%)、鳳梨酥或蛋黃酥(42.1%)、文旦(柚子)(35.2%)，以及綜合水果禮盒(21.1%)、甜點或餅乾、零嘴禮盒(19.1%)。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，從上述排行榜分析，反應出企業對中秋送禮這件事，依舊比較保守、偏向制式化：以「應景」又「不失禮」為原則，但仍要注意一些小細節：像是收到禮的時間，與保存期限兩者中間，還剩下多少天；或者是禮盒上的「價格標籤」，是否已撕掉清除。

楊宗斌也提醒，除了送禮送到心坎裡，某些行業的「送禮禁忌」更需要注意，特別是諧音、造型因素。例如「鳳梨酥」對大眾傳播業、醫護業來說，可能就不要送這類象徵「生意旺旺來」的禮物；甚至連「芒果」以及相關製品，或者外觀有寫「維他命C」的果汁，醫護業員工恐怕也都敬謝不敏，因為象徵「忙」不停，或「CPR」急救。