　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普190cm帥兒、伊凡卡力挺老爸！梅蘭妮亞狠甩失和傳言替尪站台

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普家族。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普家族多次公開為川普站台。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／整理報導

美國總統大選即將在11月3日正式登場，選戰進入白熱化階段，共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登也正如火如荼地拉票中。其中，川普出身極度高調的富豪家族，當然也不能放過這個機會，讓擁有高知名度的家庭成員出面為他站台。川普的女兒伊凡卡與妻子梅蘭妮亞更是先後站上共和黨全代會的舞台發表演說，大力讚揚川普，就連年僅14歲的小兒子巴倫也成為外界矚目的焦點。

▲▼川普大女兒伊凡卡。（圖／路透）

▲川普大女兒伊凡卡。（圖／路透）

作為川普最知名的子女，伊凡卡從小受到川普的用心栽培，小小年紀就有商業頭腦的她在青春期靠著當模特兒接案賺取零用錢，隨後更進入賓州大學華頓商學院就讀，畢業後投身家族事業房地產，替川普談下了數個重要的案子，更因此成為川普集團的副總裁。不僅如此，在父親的真人秀「誰是接班人」中，伊凡卡頻繁現身，重要程度可以說是僅次於老爸川普，而這也讓她的知名度迅速暴增。

川普當選總統後，伊凡卡先後成為總統助理與總統顧問，隨著父親的腳步踏入政壇。這位被稱作是「史上權力最大的第一千金」，如今更是不遺餘力替父親助選。伊凡卡在共和黨全代會閉幕之夜發表演說時稱，「川普改變了華盛頓，而不是被華盛頓改變。」她大讚父親是人民的總統，演說內更細數川普如何為美國勞工發聲、如何日以繼夜地為美國人民工作。

伊凡卡說，「致在美國各方或此地的那些辛勤工作的人們，你們是我父親耗盡心力而奮鬥至此的原因；你們是我父親競選總統的原因；你們是我父親要再奮戰『四年』的原因。」她更稱，「自從我父親接手白宮，我從旁見證他是如何改善從前任手中接來的失敗政策。」

▲▼川普女兒伊凡卡與第一夫人梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普女兒伊凡卡與第一夫人梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）

美國第一夫人、川普的第三任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）雖曾多次被爆與川普婚姻失和，不但公開擺臭臉，甚至在川普要牽手時，把手甩開。不過身為第一夫人的梅蘭妮亞仍在共和黨全代會中發表演說，並親自撰寫講稿，向外界介紹她的丈夫。

儘管先前招致批評，但梅蘭妮亞在演說中並未做出任何回擊，反而承認疫情讓人民的生活發生巨變，同時將主題扣緊種族問題，強調她以移民的身分追求美國夢，「我也要求人們不要用正義的名義進行暴力和搶劫，永遠不要基於一個人的膚色做出判斷。」

她大讚川普是一個對自己感受毫不掩飾的人，她說，「絕對誠實是我們做為公民應該從總統身上學到的，不管你喜歡與否，你總是知道他在想什麼。」梅蘭妮亞表示，川普就是美國需要的領導人，總是把美國放在心上，未來四年他會更努力。

▲▼川普小兒子拜倫、川普及梅蘭妮亞。（圖／達志影像）

▲川普小兒子拜倫、川普及梅蘭妮亞。（圖／達志影像）

另一方面，年僅14歲的川普小兒子巴倫（Barron Trump）自父親當選美國總統後，也逐漸出現在鎂光燈之下。他經常跟隨父母的腳步出席各種公開造勢活動，而小小年紀的他則因為在某些嚴肅或正式的大型場合做出一些俏皮的舉動引發討論，例如在川普簽屬成為總統時與伊凡卡的兒子玩樂，或是在父親的就職典禮上大打哈欠，種種舉動卻也意外替川普本人贏得部分網友的好感度。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
東海商圈氣爆4死原因不單純！警消曝疑點：屋內2、3樓放3桶瓦
峮峮堅持「連3天」到靈堂陪小鬼身邊！友人心疼曝她近況
威廉赴靈堂激動落淚！哽咽罵小鬼：你到底在幹嘛
LIVE／東森好朋友生活節　聲林之王、大咖藝人陪你一起Chi
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

準備幹大事！金日成廣場被拍到軍隊進行「大綵排」：飛彈將登場

微信將下架…單日下載激增「擠進前百」！　美商務部長狠回一句話

在男友面前遭前男友性侵！她怒咬爆睪丸還擊　「太監畫面」曝光

川普190cm帥兒、伊凡卡力挺老爸！梅蘭妮亞狠甩失和傳言替尪站台

打破性別重圍、畢生勇捍平權！金斯伯格「狂吸年輕粉」一生傳奇

中秋連假將至...南韓新冠單日增110例！估觀光客「擠爆」渡假勝地

美參議員提「防止台灣遭侵略法案」！　授權總統武力協防台灣

安倍今早參拜靖國神社：向「英靈」報告卸下首相職務

中加自由貿易協議喊卡　加拿大外長點名中國：搞脅迫外交

瓜地馬拉總統吉昂馬岱確診！先前已篩檢6次　正鬆綁旅遊禁令

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

王偉忠看小鬼「帥帥.壞壞又有點可愛」　惋惜不捨：大家都要保重

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

小甜甜扮美秀姐學舞不正經　健志氣炸轉頭就走：我不要教惹啦

準備幹大事！金日成廣場被拍到軍隊進行「大綵排」：飛彈將登場

微信將下架…單日下載激增「擠進前百」！　美商務部長狠回一句話

在男友面前遭前男友性侵！她怒咬爆睪丸還擊　「太監畫面」曝光

川普190cm帥兒、伊凡卡力挺老爸！梅蘭妮亞狠甩失和傳言替尪站台

打破性別重圍、畢生勇捍平權！金斯伯格「狂吸年輕粉」一生傳奇

中秋連假將至...南韓新冠單日增110例！估觀光客「擠爆」渡假勝地

美參議員提「防止台灣遭侵略法案」！　授權總統武力協防台灣

安倍今早參拜靖國神社：向「英靈」報告卸下首相職務

中加自由貿易協議喊卡　加拿大外長點名中國：搞脅迫外交

瓜地馬拉總統吉昂馬岱確診！先前已篩檢6次　正鬆綁旅遊禁令

續航力輾壓特斯拉Semi　賓士「氫燃料卡車」GenH2概念亮相！

動畫版本怪奇比莉穿上身帥爆　前Stussy設計總監「怪獸T」獨家登台

她去超商繳費！店員堅持「少1000元」　眾人傻眼：沒用驗鈔機

媽媽遭小學同學撞死！　譚松韻憔悴現身...兇手「重判6年」網傻眼

準備幹大事！金日成廣場被拍到軍隊進行「大綵排」：飛彈將登場

歐盟將祭新法　要求蘋果開放Apple Pay電子支付技術

影／普侯斯敲生涯第661號全壘打　獨居史上第5名

韓國瑜私下聚會被曝光　李來希開心收「聘書」預告：期待再戰！

瞄準「家庭型」購屋客　新潤：暫不規劃套房、豪宅

湯甜沒有腥味！台北很難吃到的「腰子冬粉」　乾拌腰子水嫩彈脆

國際熱門新聞

柯拉克分享自己的新聞　釣出張雅琴回應

蓬佩奧嗆：北京明顯是軍事恫嚇

共機越海峽中線　美國防部：軍事迫台又一例

遭美禁止下載！TikTok聲明：對此深感失望

亡人節團聚　閃電劈下6死4傷

大學妹誤信「朋友」赴約　慘遭「11男逼輪番擦槍」墜樓亡

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

談心一整晚　女兒醒來驚見媽遺體

奈國州議會立法：強暴犯手術閹割

繼父「60下連環毆」女孩頭腫成氣球慘死　母笑超爽

持續抗疫　美加延長2國間旅行禁令至10月21日

特斯拉飆破145km/h駕駛睡翻下場曝

瓜地馬拉總統吉昂馬岱確診！先前已篩檢6次

即／美擬禁止下載TikTok及WeChat　20日起生效

更多熱門

相關新聞

畢生捍平權！金斯伯格一生傳奇

畢生捍平權！金斯伯格一生傳奇

美國大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）於18日因轉移性胰腺癌併發症去世，享壽87歲。她在幾乎沒有女性進入法學院的時代，打破了「玻璃天花板」，成為史上第二位女性大法官；面臨分歧社會議題時，持續表達犀利觀點，包括墮胎權、同性婚姻、投票權、移民、醫療保健與平權，成為最高法院近年最資深的自由派人物。

美參議員提案　授權總統動武護台

美參議員提案　授權總統動武護台

加拿大放棄與中國自由貿易談判

加拿大放棄與中國自由貿易談判

美禁TikTok、WeChat　陸商務部回應

美禁TikTok、WeChat　陸商務部回應

遭美禁止下載！TikTok聲明：對此深感失望

遭美禁止下載！TikTok聲明：對此深感失望

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普美中台台灣看美選美選花絮美國選舉小知識北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

峮峮來送男友小鬼最後一程了！

坤達「緊牽柯佳嬿」現身小鬼黃鴻升靈堂

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

即／東海商圈氣爆4死　仍有民眾受困

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

楊銘威「黑T上的微笑」藏小鬼思念

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

網瘋傳貌似女星「3分16秒不雅片」！

主動脈剝像背後被砍一刀　5族群易發

小鬼妹妹悲赴靈堂！把哥哥遺照「換成手機桌面」

夜市老闆突倒地亡　15分前還在滑手機

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

更多

最夯影音

更多
曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面