川普190cm帥兒、伊凡卡力挺老爸！梅蘭妮亞狠甩失和傳言替尪站台

▲川普家族多次公開為川普站台。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／整理報導

美國總統大選即將在11月3日正式登場，選戰進入白熱化階段，共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登也正如火如荼地拉票中。其中，川普出身極度高調的富豪家族，當然也不能放過這個機會，讓擁有高知名度的家庭成員出面為他站台。川普的女兒伊凡卡與妻子梅蘭妮亞更是先後站上共和黨全代會的舞台發表演說，大力讚揚川普，就連年僅14歲的小兒子巴倫也成為外界矚目的焦點。

▲川普大女兒伊凡卡。（圖／路透）

作為川普最知名的子女，伊凡卡從小受到川普的用心栽培，小小年紀就有商業頭腦的她在青春期靠著當模特兒接案賺取零用錢，隨後更進入賓州大學華頓商學院就讀，畢業後投身家族事業房地產，替川普談下了數個重要的案子，更因此成為川普集團的副總裁。不僅如此，在父親的真人秀「誰是接班人」中，伊凡卡頻繁現身，重要程度可以說是僅次於老爸川普，而這也讓她的知名度迅速暴增。

川普當選總統後，伊凡卡先後成為總統助理與總統顧問，隨著父親的腳步踏入政壇。這位被稱作是「史上權力最大的第一千金」，如今更是不遺餘力替父親助選。伊凡卡在共和黨全代會閉幕之夜發表演說時稱，「川普改變了華盛頓，而不是被華盛頓改變。」她大讚父親是人民的總統，演說內更細數川普如何為美國勞工發聲、如何日以繼夜地為美國人民工作。

伊凡卡說，「致在美國各方或此地的那些辛勤工作的人們，你們是我父親耗盡心力而奮鬥至此的原因；你們是我父親競選總統的原因；你們是我父親要再奮戰『四年』的原因。」她更稱，「自從我父親接手白宮，我從旁見證他是如何改善從前任手中接來的失敗政策。」

▲川普女兒伊凡卡與第一夫人梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）



美國第一夫人、川普的第三任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）雖曾多次被爆與川普婚姻失和，不但公開擺臭臉，甚至在川普要牽手時，把手甩開。不過身為第一夫人的梅蘭妮亞仍在共和黨全代會中發表演說，並親自撰寫講稿，向外界介紹她的丈夫。

儘管先前招致批評，但梅蘭妮亞在演說中並未做出任何回擊，反而承認疫情讓人民的生活發生巨變，同時將主題扣緊種族問題，強調她以移民的身分追求美國夢，「我也要求人們不要用正義的名義進行暴力和搶劫，永遠不要基於一個人的膚色做出判斷。」

她大讚川普是一個對自己感受毫不掩飾的人，她說，「絕對誠實是我們做為公民應該從總統身上學到的，不管你喜歡與否，你總是知道他在想什麼。」梅蘭妮亞表示，川普就是美國需要的領導人，總是把美國放在心上，未來四年他會更努力。

▲川普小兒子拜倫、川普及梅蘭妮亞。（圖／達志影像）



另一方面，年僅14歲的川普小兒子巴倫（Barron Trump）自父親當選美國總統後，也逐漸出現在鎂光燈之下。他經常跟隨父母的腳步出席各種公開造勢活動，而小小年紀的他則因為在某些嚴肅或正式的大型場合做出一些俏皮的舉動引發討論，例如在川普簽屬成為總統時與伊凡卡的兒子玩樂，或是在父親的就職典禮上大打哈欠，種種舉動卻也意外替川普本人贏得部分網友的好感度。