美次卿訪台　共軍派戰機！　蓬佩奧嗆：明顯是軍事恫嚇

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪台之際，共軍又出動戰機出現我西南空域。對此，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指責，這很明顯是「軍事恫嚇」。

綜合外媒報導，蓬佩奧受訪時表示，美方只是派了代表團去參加葬禮，但中方顯然以軍事恫嚇作為回應。

事實上，克拉奇17日傍晚抵台，美方定調此行主要是為了悼念前總統李登輝，而他18日展開連串行程，上午先是與我國主管經濟相關部會主管進行閉門會談，中午宴請科技業後，下午拜會完外交部長吳釗燮後，再與行政院長蘇貞昌見面，針對台美共同面對的挑戰、經濟相關議題及未來合作交換意見。

另外，面對共軍的侵擾，「國防部發言人」晚間發布1分29秒的「守護和平、衛國前鋒」影片，強調國軍捍衛國土主權，做衛民前鋒，任何挑釁與威脅，動搖不了其防衛固守的意志與能力。

國防部表示，對岸應有所節制，不要升高兩岸的衝突，這些軍事恫嚇的行為，已經引起台灣人民的反感，也離台灣人民的民意愈來愈遠，呼籲對岸珍惜和平，兩岸共同維護台海與區域的和平與穩定。

▲解放軍空軍演練。（圖／翻攝自空軍發佈微博）



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