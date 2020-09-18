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台灣高齡速度加快　2023年長照基金預算上看600億

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▲▼老人照護,長照,長期照護,高齡化,年長者陪伴。（圖／記者季相儒攝）

▲台灣人口高齡化速度加快，對長照需求也日益加深。（圖／資料照、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

台灣人口高齡化速度加快，國發會預估台灣將在2025年跨越超高齡社會且自今年起人口開始轉向負成長，也就是粗死亡率大於出生率，預估到2029年高齡人口更是幼年人口的兩倍，人口結構變化將對社會、經濟造成極大的影響。

資誠聯合會計師事務所合夥會計師蔡晏潭表示，高齡健康照顧發展應有全面性的思考，不應僅限於疾病與醫療照護，而是擴大考量健康與亞健康高齡者提供多元整合與連續式的服務，滿足高齡者在食衣住行育樂等各項照顧需求。

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以高齡者住的需求為例，除超高齡社會帶動照顧服務需求攀升外，2018年公布的長照機構法人條例也為長照機構業者帶來機會，鼓勵企業投入；蔡晏潭也建議，業者應思考市場定位、綜合考量開發成本、財務回收期、經營績效以及管理等，以新思維靈活調整營運策略達到永續發展。

展望未來，資誠聯合會計師事務所會計師林雅慧指出，衛福部提高2021年長照基金預算達492億元，2023年更上看600億元，面對日益龐大的照顧需求，在人力財源有限的情況下，善用數位科技及尋求異業結盟合作成為最重要的解決方案。

然而，高齡健康照顧需要整合不同專業與資源，全方位服務的建構與財源的完善是關鍵，無法僅靠政府或單一企業之力能夠達成。隨著政府持續增加長照基金以均衡服務資源的佈建下。

林雅慧建議，企業在跨業結盟策略上，除原有服務提供業者，如長照機構、醫療機構等與科技業者、保全業者或不動產業者之間的合作模式外，進而思考與金融業者合作機會，可為高齡社會注入政府以外的資金活水，依此串接更完善的高齡照顧服務，政府與民間共同攜手，打造高齡健康照顧產業永續發展的新願景。

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