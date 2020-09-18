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美國再爆新冠群聚感染：恐怖婚禮引爆7死、177人確診

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▲▼群聚感染激增，防疫人員為首爾汝矣島純福音教會實施消毒工作。（圖／達志影像／美聯社）

從今年初至今，美國已發生過多起的新冠群聚感染事件。(示意圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

外媒報導，美國東北部緬因州米利諾基特鎮(Millinocket)在8月7日時舉辦了一場婚禮，賓主雙方加起來共有65人，結果卻引發後續的新冠肺炎大規模群聚感染，迄今該事件已造成7人死亡，177人確診。

據了解，這對新人先在教堂舉行了結婚儀式，之後前往大駝鹿酒店(Big Moose Inn)舉行宴請。10天後，參加這場婚禮的20多人在核酸檢測時呈現陽性。緬因州疾控中心於是對此事展開調查。

當地疾控中心主任沙爾(Nirav Shah)周四(17日)透露了此一感染事件的最新發展，指死去的7人都不是直接出席婚禮而感染的。

檢疫人員比對後發現，該州其他幾個地區的病毒爆發點都跟這場婚禮有著千絲萬縷的關係：370公里外一所監獄裡有80多人感染，而該所監獄的的一名警衛就出席過上述婚禮。該地一所教堂有10人感染、160公里外的一家養老院中39人感染，當中6人死亡。鎮議會表示，如今已經對該鎮進行了封閉管理。

緬因州州長米爾斯(Janet Mills)本周四向該州130萬居民發出警告說，「新冠病毒已經近在咫尺了」。

從今年初至今，美國還發生過幾起類似的群聚性感染事件，例如喬治亞州的一場葬禮曾首導致100多人感染。紐約北部的奧尼昂塔大學在一個月內發現了670例新增病例。

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