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美中之戰越演越烈！　德國晶片商英飛凌：已做好應對準備

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▲英飛凌,Infineon。（圖／路透）

▲德國晶片製造商英飛凌(Infineon)。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

美中之間的地緣冷戰越演越烈，川普政府對華為、中芯、中興通訊、字節跳動（抖音母公司）的制裁，也使相關企業或供應鏈的未來狀況起伏不定。德國晶片大廠英飛凌（Infineon）表示，華盛頓和北京之間的緊張政局確實令人擔憂，因此它們正在加強中國以外半導體領域的競爭力。

英飛凌是全球最大的半導體公司之一，並且在汽車、電源和安全晶片領域處於領先地位。據《CNBC》報導，今年 4 月，英飛凌完成對美國半導體公司賽普拉斯（Cypress Semiconductor）達 90 億歐元（約新台幣 3,095 億元）的收購。

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英飛凌執行長普洛斯（Reinhard Ploss）表示，「即便美中政局勘憂，但我們不應該只關注國家，而應該關注全球社會的需求。」他指出，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，大家應運用彼此的能力和技術共同來度過難關。

▲英飛凌,Infineon。（圖／路透）

▲英飛凌 (Infineon) 執行長 Reinhard Ploss。（圖／路透）

半導體在5G、人工智慧（AI）和物聯網等技術中發揮著關鍵作用，中國今天使用的大多數晶片都是進口的，為了降低依賴性，中國加大對本土公司的投資力度，發展半導體產業。

普洛斯指出，半導體一直在中國扮演關鍵要素，也是主要進口的，而美中之間的爭端加速了北京發展本土產業的計劃。「收購賽普拉斯有助於我們在中國業務成功發展，但我們也期望加強在中國以外的競爭力，並已為此做好準備。」

普洛斯強調，公司的核心IP位於德國、奧地利和其他國家，我們可以百分之百相信這些IP的安全性。

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