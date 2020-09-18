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羅霈穎不動產達4億誰繼承？　會計師：不只考量遺產稅

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▲▼羅霈穎。（圖／資料照）

▲已故女星羅霈穎。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

女星羅霈穎身故，其在台灣、上海有五筆房產，市價總值有4億元，依據民法規定，因為羅霈穎生前未立遺囑，在未婚且無子女的情況之下，由高齡的母親繼承，依據規定如果由母親繼承可以多123萬父母親的扣除額，但是兄弟姊妹繼承就相對不划算；但會計師提醒，未來房產若再由兄弟姊妹繼承、且有要出售就會面臨房地合一稅的問題。

依據遺產及贈與稅法規定，國內不動產價值是以土地公告現值及房屋評定標準現值計算，而上海的房子則要依據實際的價值計算並可扣除免稅額1200萬元、喪葬費123萬元以及父母的扣除額123萬元，依其適用的稅率辦理申報，如果羅姓女星的母親拋棄繼承，則由兄弟姊妹繼承遺產，遺產稅可扣除與前述相當，惟不可扣除父母的扣除額123萬元。

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KPMG安侯建業稅務投資部會計師吳能吉表示，若根據媒體報導，在遺產稅負的考量下，羅姓女星的遺產由母親繼承看似最為有利，但是若再評估未來處分台灣不動產衍生的所得稅負，則整體稅負未必划算，主要原因在於繼承不動產在處分時，成本是以較市價低的土地公告現值與房屋評定標準現值來認定，假使羅姓女星台灣不動產是2015年12月31日前買的，那麼繼承人處分不動產時可以採取舊制也就是土地交易所得免稅，只有土地增值稅課徵所得稅。

吳能吉說明，假使羅姓女星母親繼承台灣不動產而沒有出售之下，五年之內由子女也就是羅姓女星的兄弟姊妹繼承時，雖然可以免再計入遺產課稅，但是日後如果兄弟姊妹處分不動產時，就必須適用房地合一稅，也就是除了土地增值稅外，土地及房屋交易都要課徵所得稅；子女處分不動產所產生的財產交易所得稅負反而較重

▲▼房間,房屋,出租,租屋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼房屋如果由母親先繼承，再由兄弟姊妹繼承出售就會面臨房地合一稅的問題。（圖／取自免費圖庫pixabay）

母親先繼承　弟弟再繼承出售稅負多720萬元

吳能吉舉例，假設甲君未婚且無子女，在2019年6月過世時遺留一筆2013年4月所購買的台北市房產，繼承事實發生日該不動產的市價是1.5億元、土地公告現值為3700萬元、房屋評定標準現值為2300萬元，該不動產因80歲的母親拋棄繼承，由甲君的弟弟繼承並且在2023年7月出售甲君的不動產1.5億元（土地1億元及房屋5,000萬元）出售，在暫時不考慮土地增值稅的的情況之下，因為甲君取得的房子還屬於舊制，所以土地交易所得稅的6300萬（1億-3700萬元）可以免稅，但是房屋交易所得的2700萬元就要併入甲君弟弟的綜所稅內，如果甲君弟弟的稅率是40%來計算，那該筆不動產的稅負是1080萬元（暫時不考慮累進稅率差額影響）。

如果換一種繼承方式，甲君的遺產由母親繼承，假設母親在2023年7月過世，仍由甲君的弟弟繼承，弟弟繼承時同樣是1.5億元（土地現值1億元，房屋5000萬元）出售，假設弟弟繼承時土地公告現值是4000萬元及房屋評定標準現值2000萬元，弟弟出售不動產時是以母親繼承日來認定是否適用房地合一稅新制，所以算法就是1.5億元扣除成本土地4000萬元以及房屋2000萬元，稅率是20%要繳的房屋所得稅就是1800萬，所以由母親先繼承再由弟弟繼承轉賣就會遇到房地合一新制問題，不動產稅負增加了720萬元

吳能吉提醒，因國內不動產課稅存有新舊制規定之分，不同的移轉方式，像是繼承、買賣或處分等取得不動產，可能改變原本適用之法令規定及取得成本之價值認定，因此，於繼承不動產時，宜併入考量未來可能處分該不動產時面臨的稅負成本，以免得不償失。

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