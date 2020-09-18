　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

5種賺錢術全公開！她曝「這項商機」正探出頭...有點資金就可以

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

創業,經商,經營,賺錢,創新,錢,口袋 。（圖／pixabay）

▲賺錢的方法很多種。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

不少人出社會後，因為已經累積一定的資金，自然能夠做些簡單的投資，甚至自己創業當老闆。斜槓護理師Elaine理白小姐就在IG帳號「elaineblog.us」上，以「五個小、大成本賺錢方法大公開」為題發文，提供給已經有點資金的人一些賺錢方法。

文中分享了5種賺錢方法：
（星星數越多代表花費的金錢越多、回報也越高）

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.經營電商
花費金錢：2顆星
回報大小：4顆星
常見的電商平台包含亞馬遜、蝦皮、PChome等，電商大多會透過網路來銷售實體產品，依照不同平台的特性，自然會有不同的操作方法，想嘗試的民眾必須先自付幾萬元不等來購買產品，才能從中賺取價差。

2.自助洗衣店
花費金錢：4顆星
回報大小：3顆星
自助洗衣店可以運用設備貸款降低成本，適合不喜歡與人相處的人去經營，因為「員工」是機器，不但不用溝通，甚至不用發年終獎金。

3.電話亭、KTV
花費金錢：3顆星
回報大小：2顆星
這類的地點通常會設在人潮比較多的地方，像是商城和電影院都是不錯的選擇，可以讓顧客採取自助式的服務，利用細碎的時間消費。

4.娃娃機台
花費金錢：3顆星
回報大小：1顆星
台主相較於場主會比較低成本，平均一台在每個月都能為自己加薪幾千至幾萬元，不過由於這個市場已經過熱，所以必須對娃娃機有一定的喜愛程度才能堅持到最後。

5.露營設備租借
花費金錢：4顆星
回報大小：5顆星
露營車的商機近期開始冒出頭，因為有很多人都想體驗露營，但不想在初期就花大錢購買設備，因此大至露營車、小至帳篷都可以出租。

此外，本站曾報導《她剛起步就月賺1000元！5種「零成本」賺錢術大公開：口袋空空也能試》，由於不是每個人的手上都有一定的資金，因此該篇新聞也推薦了5個「零成本」的賺錢術，其中就包含電子或實體書、線上課程、圖片製作、販賣照片濾鏡、個人品牌等，民眾可以依自身情況來評估、選擇。

理白小姐網站點這裡

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
小鬼不辦頭七法會　經紀人淚曝死因：主動脈剝離造成血管阻塞
小鬼有心血管狀況　醫曝「最可怕病症」：洗完澡就吹冷氣很危險
快訊／男爬關渡橋頂…周邊交通塞爆了！網哀號：快抓狂
剛聽完小鬼解剖　爸離開板殯又趕赴靈堂…眉頭緊鎖
小鬼解剖有心血管問題…高大成分析心臟外觀　研判2種可能
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

羅霈穎不動產達4億誰繼承？　會計師：不只考量遺產稅

5種賺錢術全公開！她曝「這項商機」正探出頭...有點資金就可以

投資金暴增3倍！專家授2大絕「存錢超有感」　月光族也有救

理財周刊／台積電加入RE100

先探／蘋果手機再等等　供應鏈先表態

蛋黃酥「一顆55元」3口就沒了！他對價格疑惑　過來人：漲價1倍

先探／如何挖寶新掛牌股？

先探／缺貨漲價又來了

FOX體育台傳年底撤台是否大量資遣？　勞動部回應了

Facebook推商務套件　讓商家管理粉絲專頁更便利

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

羅霈穎不動產達4億誰繼承？　會計師：不只考量遺產稅

5種賺錢術全公開！她曝「這項商機」正探出頭...有點資金就可以

投資金暴增3倍！專家授2大絕「存錢超有感」　月光族也有救

理財周刊／台積電加入RE100

先探／蘋果手機再等等　供應鏈先表態

蛋黃酥「一顆55元」3口就沒了！他對價格疑惑　過來人：漲價1倍

先探／如何挖寶新掛牌股？

先探／缺貨漲價又來了

FOX體育台傳年底撤台是否大量資遣？　勞動部回應了

Facebook推商務套件　讓商家管理粉絲專頁更便利

林智堅鬆口：不選2022要陪孩子　「江湖兒女身不由己」留伏筆

同時間裝變頻冷氣　電費兩極「一人1600、一人5700」！省電關鍵曝

小鬼黃鴻升靈堂「粉絲追思區」曝光　開放3天淚送最後一程

《返校》導演徐漢強當導師！　金馬學院入選名單出爐

華岡藝校跑馬燈「悼第14屆校友黃鴻升」　學弟妹不捨：永遠的驕傲

羅霈穎不動產達4億誰繼承？　會計師：不只考量遺產稅

600萬起買品牌建商新案　最熱雙屯大里區也有低門檻

台啤限定口味消失2年終於回歸！「柚稚」暢飲滋味秋天才有　全家獨賣網友瘋搶

台中美食嘉年華！60特色店家大集合...消費600抽五星級10萬餐券

模範汪顧車等晚餐！　陌生客人「指狗訓孩」：柴犬都比你們乖

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

財經熱門新聞

勞保年改喊卡？　勞長許銘春：政府負責最終撥補責任

藏壽司跌破百元！他豪買10張「慘po對帳單」痛哭：吃過以來最貴的

勞保、勞退分不清？　勞保局一次說清楚

0050&0056替代品　低價版ETF出列

快訊／臉書、IG全死當！全球災情傳出　網哀號一片

即／美股大跌350點　特斯拉挫5％

新手想存台積電　同事笑歪：笨蛋

勞保局：全新制勞退者87人審核通過　平均月領4900元

加油要快！專家預估下周油價擬調漲「九二突破22元大關」

美海關扣押2000副「山寨AirPods」　3天後澄清：是別家真品

快訊／台積電不排除赴高雄投資

快訊／終結14槓！威力彩6.1億「1注獨得」獎落這市

勞保年改暫緩！勞動部：無具體期程

台積電只代工卻「屌打三星」內行人曝關鍵

更多熱門

相關新聞

YouTuber靠「業配」存活...內行人曝真相

YouTuber靠「業配」存活...內行人曝真相

YouTuber如雨後春筍般的冒出，要奪得觀眾歡心、點閱率拿好拿滿已經越來越難。雖然不少人都覺得點閱率高的YouTuber很好賺，但真正能點閱率破百萬的人卻很少，因此一名網友就好奇，如果撇除業配的收入，平均點閱率只有10萬的YouTuber一個月大概可以賺多少錢呢？

蓮花終極家用露營拖車越野也很罩

蓮花終極家用露營拖車越野也很罩

父親開帳戶買股票　送兒當成年禮！

父親開帳戶買股票　送兒當成年禮！

善用「4%法則」存到退休金：更早享樂

善用「4%法則」存到退休金：更早享樂

一輩子不捨花錢！手頭1千萬「怕兒女爭產」　作家嘆：這算幸福嗎？

一輩子不捨花錢！手頭1千萬「怕兒女爭產」　作家嘆：這算幸福嗎？

關鍵字：

Elaine理白小姐賺錢露營車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

KID、坤達強忍上工！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照曝光」

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

小鬼猝死　醫曝「狀態性昏厥」保命關鍵

快訊／小鬼黃鴻升解剖「妹妹緊拉爸爸憔悴現身」！

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面