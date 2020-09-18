5種賺錢術全公開！她曝「這項商機」正探出頭...有點資金就可以

▲賺錢的方法很多種。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

不少人出社會後，因為已經累積一定的資金，自然能夠做些簡單的投資，甚至自己創業當老闆。斜槓護理師Elaine理白小姐就在IG帳號「elaineblog.us」上，以「五個小、大成本賺錢方法大公開」為題發文，提供給已經有點資金的人一些賺錢方法。

文中分享了5種賺錢方法：

（星星數越多代表花費的金錢越多、回報也越高）

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1.經營電商

花費金錢：2顆星

回報大小：4顆星

常見的電商平台包含亞馬遜、蝦皮、PChome等，電商大多會透過網路來銷售實體產品，依照不同平台的特性，自然會有不同的操作方法，想嘗試的民眾必須先自付幾萬元不等來購買產品，才能從中賺取價差。

2.自助洗衣店

花費金錢：4顆星

回報大小：3顆星

自助洗衣店可以運用設備貸款降低成本，適合不喜歡與人相處的人去經營，因為「員工」是機器，不但不用溝通，甚至不用發年終獎金。

3.電話亭、KTV

花費金錢：3顆星

回報大小：2顆星

這類的地點通常會設在人潮比較多的地方，像是商城和電影院都是不錯的選擇，可以讓顧客採取自助式的服務，利用細碎的時間消費。

4.娃娃機台

花費金錢：3顆星

回報大小：1顆星

台主相較於場主會比較低成本，平均一台在每個月都能為自己加薪幾千至幾萬元，不過由於這個市場已經過熱，所以必須對娃娃機有一定的喜愛程度才能堅持到最後。

5.露營設備租借

花費金錢：4顆星

回報大小：5顆星

露營車的商機近期開始冒出頭，因為有很多人都想體驗露營，但不想在初期就花大錢購買設備，因此大至露營車、小至帳篷都可以出租。

此外，本站曾報導《她剛起步就月賺1000元！5種「零成本」賺錢術大公開：口袋空空也能試》，由於不是每個人的手上都有一定的資金，因此該篇新聞也推薦了5個「零成本」的賺錢術，其中就包含電子或實體書、線上課程、圖片製作、販賣照片濾鏡、個人品牌等，民眾可以依自身情況來評估、選擇。

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