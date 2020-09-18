阿公愛洗手糗出槌　防疫意識100分網讚「心都融化了」





▲國外一位老翁誤用了覆盆子冰沙來消毒雙手。（圖／翻攝自Facebook／@thesun）

記者張寧倢／綜合報導

國外一位退休老翁相當具有新冠肺炎的防疫意識，進入賣場時想先消毒雙手，卻不小心把冰沙機誤認為酒精消毒液，就這樣用著覆盆子口味的冰沙，仔細地完成了進公共場合要先洗手的個人防疫工作。

據英國《太陽報》報導，近來網路上流傳著一段監視錄影器的翻攝畫面，影片中一名老翁15日在加完油後走進了加油站的小賣場，戴著口罩停在門口仔細地查看附近有沒有洗手液，很快地，他發現在門邊有兩個裝著藍色跟紅色液體的透明容器。

老翁最終選擇了紅色溶液，壓下開關把手，接著開始用冰冰涼涼的覆盆子口味冰沙，用正確的方式仔細地「清潔」他的雙手。

報導稱，這段影片現在在網路上廣為流傳，許多網友也紛紛留下了，「這比那些對『消毒』毫不在乎的年輕人們付出的努力還來得好」、「上帝保佑他的小心臟，至少他的手仍然是『乾淨』的，黏黏的但是是乾淨的，融化了我的心」、「上帝愛他」等評論。

但有一位網友直言，看完忍不住笑出來了，「我知道，我這樣子笑一定會直接下地獄的，請為我祈禱吧！我真的很抱歉。」

報導指出，目前還不清楚這段影片確切是在哪裡拍攝到的。