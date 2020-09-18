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白宮幕僚長：川普不親自出席聯合國大會！疫情衝擊　G7峰會再延後

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國白宮幕僚長梅多斯17日證實，總統川普不會親自出席下星期舉辦的聯合國大會。由於疫情關係，本次聯合國大會改成線上舉行，川普上個月才誇下海口，就算各國領袖不出席，他也會在現場發表演說。

梅多斯（Mark Meadows）在威斯康辛州的造勢活動上表示，川普今年不會親自出席第75屆聯合國大會。今年的大會因為疫情關係，改為線上視訊進行，各國領導人的演說同樣安排在9月21日與22日舉行，許多領導人都已提供演說錄音，但川普尚未提交。

《國會山報》指出，這次的會議是在阿拉伯聯合大公國、巴林和以色列簽署和平協議後舉行，這是川普政府外交策略上的重要進程，預計會有部分議程會聚焦在此。除此之外，美國對伊朗的強硬立場可能也會是焦點之一。

川普曾在上個月表示，因為新冠疫情影響，會嘗試將G7會議延後到11月大選之後，「我更傾向於在選舉後的某個時候這麼做，我們還沒有發出邀請，我們正和各國討論中。」川普也考慮邀請非G7正式成員國參加。

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