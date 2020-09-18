Facebook推商務套件　讓商家管理粉絲專頁更便利

▲Facebook 商務套件整合 Facebook 旗下跨應用程式的粉絲專頁與帳號，助企業輕鬆更新最新資訊。（圖／臉書提供）

記者余弦妙／台北報導

Facebook今（18）日正式推出Facebook商務套件，提供全新的介面，整合Facebook旗下跨應用程式的粉絲專頁與帳號，助企業輕鬆更新最新資訊，並節省管理的時間。讓企業可以在 Facebook 和 Instagram 上同時發佈貼文，並在同一介面中管理和接收訊息、通知與提醒。透過洞察報告，讓企業便於了解有效的溝通方式與更易讓顧客有感的內容。

Facebook指出，初期先為小型企業建構 Facebook商務套件。即日起，全球的小型企業可開始運用此工具，而這項長期的投資，將於明年擴大拓展至所有規模的企業，凡使用 Facebook、Messenger、Instagram 和 WhatsApp的企業，皆可利用此工具推廣業務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期Facebook與Deloitte合作，發布一項關於新冠肺炎疫情對消費者購買模式帶來的影響，以及消費者使用數位化工具搜尋並與商家互動的研究報告。調查顯示，近一半的受訪消費者表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，花費在線上購物的整體金額提高，此外，有 40% 的受訪消費者使用社群媒體與線上訊息，來獲取產品與商家資訊的頻率增加。

▼Facebook 商務套件整合 Facebook 旗下跨應用程式的粉絲專頁與帳號，助企業輕鬆更新最新資訊。（圖／臉書提供）

在新冠肺炎疫情期間，曾轉移至新商家的受訪消費者當中，有近三分之二的人表示他們運用數位工具來發掘新商家。而受訪消費者對小型商家的鼓勵與支持，也在調查中展現。

已開始轉向新商家購物的受訪消費者當中，有近四分之三的人表示，他們至少在一家小型商家交易。31% 的受訪消費者亦表示，一旦疫情結束，他們將增加對當地小型商家的消費。

各地的小型商家在過去數月期間經歷許多難關，目前情況雖漸趨樂觀，面對未來仍有諸多不確定性，Facebook說，將持續力助小型商家適應新挑戰、度過危機。