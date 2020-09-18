搞笑諾貝爾管理學獎是它　「買兇殺人訂單外包5次」200萬→10萬

▲搞笑諾貝爾獎17日線上登場。（圖／翻攝自YouTube／Improbable Research）



實習記者周依儒／綜合報導

大家都聽過諾貝爾獎，但你知道還有一個「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prize），專門頒發給「看似好笑卻發人深省」的人事物嗎？搞笑諾貝爾獎在17日公布得獎名單，獲獎人不但有職業殺手、退休外交官，就連「研究大便」都能獲獎！據悉，搞笑諾貝爾獎的得主將會得到10兆辛巴威幣的獎金，和一座必須自己DIY動手摺的紙獎盃。

綜合外媒報導，今年度搞笑諾貝爾獎將管理學獎發給了大陸廣西南寧的5名職業殺手。報導指出，起因是一件房地產官司，被告公司的股東們怕自己的投資付之一炬，決定花錢買兇要殺害原告來滅口，但沒想到雇用的職業殺手卻將此訂單層層外包下去，並從中抽成，酬勞也從最初的200萬慢慢減少到100萬、27萬、20萬和10萬元人民幣。

最後接單、拿10萬的那名職業殺手仔細想了想後覺得這場生意的CP值實在太低，於是他竟然直接找上了原告，詢問原告能不能假裝死掉讓他可以交差？原告一聽氣的直接報警，才讓這起荒謬的殺人案曝光。

▲獲獎者得到一張10兆辛巴威幣的紙鈔。（圖／翻攝自YouTube／Improbable Research）



醫學教育獎則頒發給美國、英國、印度、巴西、墨西哥、俄羅斯、土耳其、白俄羅斯和土庫曼等國的領導人，理由是這些人教會全世界一件事，就是比起科學家和醫生，政客對國民生命和死亡有著更直接的影響。

和平獎則頒給了印度和巴基斯坦政府，因為一名印度退休外交官在2018年喀什米爾衝突時，向英國《衛報》透露，他和巴基斯坦的外交官都會偷偷在私底下搞一些無聊的小動作，像是大半夜跑去按對方門鈴然後立刻溜走，兩人也會時不時騷擾彼此。