金星發現磷化氫　NASA有望選擇達文西+任務執行

▲金星有望成為NASA下一項任務的執行地點。(圖／達志影像／美聯社)

實習記者陳培鈞／綜合報導

金星的高層大氣中疑似發現了磷化氫，該種氣體是由在無氧環境中生存的細菌所產生的。有了這項發現，不僅提供潛在線索讓科學家能探索外星生命，也讓美國太空總署（NASA）提高了金星探勘計畫的意願。

《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊在周一的研究中指出，酸性極強的金星高層大氣裡，出現了磷化氫的痕跡，它為地球以外的生命提供了強有力的潛在證據。

根據路透報導，NASA將在明年4月從現有的4個提案中，選出2個任務去執行。4項任務中，有2項和金星有關，科學家認為，探索金星將有助於發現新生命。NASA也表示，將會確保每項提案獲選的公平性。

兩項金星任務中的其中一項名為達文西+（DAVINCI+），任務目的是發送探索裝置進入金星的大氣層。參與該項目的天體生物學家David Grinspoon表示，如果你的目的是跟進金星生命的研究，那選擇此任務非常合理。

其他3個任務分別為調查木衛一火山活動的「IVO」；探查海衛一的「Trident」；研究金星地質歷史的「VERITAS」。

早在《自然天文學》期刊的研究成果公布之前，科學家對金星總是興趣缺缺。事實上，NASA在7月才發射了次世代探測車「毅力號」至火星，試圖尋找遠古的生命蹤跡。