台灣存偏食現象！他聽「童子賢演講」有感觸：服務業就像舒服的坑

▲原PO認為，服務業就像是舒服的坑。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

和碩董事長童子賢16日出席產業高峰論壇時，直接點出台灣經濟面對的困境，雖然台灣的經濟實力不錯，但該如何擠進前段班仍是目前要解決的難題。一名網友發表了自己的看法，台灣的服務業就像一個舒適的坑，不少人只求安穩度日，也不想追求第一，所以才會如同童子賢所言，台灣就只是85分的好學生而已。

這名網友在PTT的Stock板上發文表示，台灣的服務業就像個舒適個坑，很容易自己找個「舒服的姿勢」就躺下。市場比較小的國家打從一開始就會想著要國際化，因為如果不夠努力，就難以存活下去；市場大的國家則不必國際化也能存活，甚至會為了後續的經營而不知不覺擴大。

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原PO表示，台灣的市場正好介於這之間，不大也不小，就算只是土法煉鋼，也能賺到能夠穩定存活的數字，因此當台灣人處在這樣的舒適圈時，自然也不想額外費力改變、擴大。

童子賢在專題演講中提到，「台灣現在還在吃40年前政策的老本，以後我們要吃什麼？現在各國脫鉤行動一大堆，台灣要如何自處，需要想一想。」

童子賢認為，台灣靠著科技產品及周邊零件賺取大量外匯是一種「偏食現象」，加上台灣先天本就有所侷限，不可能一直押在勞力密集產業；雖然台灣經濟實力其實很不錯，但是全球到處都有95分的好學生，身為85分的中等學生該如何擠進前段班，就是台灣目前必須正視的問題。

其他網友也留言回應，「台灣人骨子裡根本不想真的發大財」、「台灣人要的是小富而安，真正願景很大的人極少數」、「台灣多數人的想法是買棟房子就差不多了」、「小國正常經營方式就是小而美啊」、「但國內資源就是這麼有限」、「在島內無法破解，市場就這麼大，所以成長率到一定階段就無法再成長了」。

▼網友分享了自己的看法。（圖／翻攝自PTT）