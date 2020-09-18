孩子的第一桶金！北富銀統計　兒童帳戶平均資產41萬元

▲根據北富銀統計，目前兒童帳戶開戶數已經達26萬戶，平均資產有41萬元，顯示父母累積小朋友教育金相當積極（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

根據北富銀統計，小富翁帳戶數到今年6月底已經超過26萬戶，每位平均資產為41萬元其中五歲以下的開戶占比最高，意味孩子的教育戰線已經從五育養成延伸至教育金的儲備。

北富銀表示，想要輕鬆累積教育金，就要好好聽股神巴菲特所言「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪和很長的坡道，雪球就會愈滾愈大。」濕的雪意思即是投資報酬率要達穩健以上，長坡道即是時間要長，以投資語言來詮釋就是累積教育金要趁早開始、穩健的投資策略前行，在時間複利的效果之下小資金就可以滾出大財富。北富銀提供三要訣給父母，累積教育金不嫌晚。

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第一步：開立兒童帳戶，教育金專款專用

北富銀指出，專款專用是指「開立特定目的之帳戶，將帳上資金用於此用途」，以累積教育金為例，第一步就是要先開立兒童理財帳戶，父母可選擇功能多元實用、便於為孩子投資理財的優先。根據統計，北富銀小富翁帳戶每年2到3月、7到8月為二大開戶尖峰，顯示多數父母趁著農曆春節前後及暑假期間，為孩子開立小富翁帳戶，啟動教育金理財計畫。

▲類全委保單是保障兼理財的首選。（圖／pixabay）

第二步：類全委保單躉繳200萬 月領逾8000學才藝

多數父母偏好以買保單的方式為孩子累積教育金，依北富銀小富翁帳戶統計，至今年第二季為止，保險為僅次於存款、父母最愛的理財配置。

然而近年全球降息大風吹，壽險公司為了反映市場利率與成本，陸續公告調降宣告利率，在低利儼然成為市場常態下，北富銀建議，父母若要透過保險為孩子累積教育金，首選類全委保單，此類保單有投資專家團隊代為操作、每月可穩健撥回現金，可用以支應孩子日常才藝班、安親班等學習支出。

以5歲小朋友為例，父母為其投保「優利人生變額年金保險(台幣計價)」，躉繳保費200萬元，在扣除各項費用後，其他金額投入類全委帳戶，在每月可撥回年化5%的現金流下，每月約有8,518元的撥回收入，可用來繳交小朋友學才藝的費用。第6保單周年日起還能提供保單帳戶價值平均值的0.5%作為加值回饋並加碼投入類全委帳戶，享受投資報酬加乘效果，或可解約作為孩子未來出國留學基金，免收解約費用。

▲北富銀建議，核心基金與衛星基金可以靈活搭配。（圖／pixabay、示意圖）

第三步：基金投資不可少，核心基金與衛星基金靈活搭配

北富銀建議，父母可同時配置核心基金，例如固定收益型基金；與衛星基金，例如平衡或多重資產型基金，透過核心基金低波動穩成長的特性，降低投資組合的波動風險，同時由衛星基金創造穩定的現金流，提高投資組合的收益。以教育金為例，父母以定期定額核心基金為孩子長期累積未來出國留學所需費用，以衛星基金每月的配息金流支應日常學雜費支出。

北富銀指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情不確定性極高，全球經濟活動尚未回歸常態，各國陸續採取寬鬆貨幣政策、推出財政政策以刺激經濟回溫，以區域而言，美國、亞太、中國大陸為首選；而債市則建議以財務體質佳的投資等級債優先，此外亦可投資平衡或多重資產型基金，股債一起佈局。

而在外幣部分，美元近期雖然走疲，不過美元為國際儲備貨幣的地位依舊屹立不搖，若父母要配置外幣建議以美元為大宗，唯需留意適度調整美元資產部位，建議美元65%、人民幣15%、歐元10%、澳幣10%。