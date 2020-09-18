蛋黃酥「一顆55元」3口就沒了！他對價格疑惑　過來人：漲價1倍

▲蛋黃酥的價格讓原PO懷疑人生。（示意圖／記者郭世賢攝）

記者施怡妏／綜合報導

中秋節就快到了，許多人會應景買蛋黃酥，感受節日氣氛，隨著物價越來越高，有網友因此好奇，蛋黃酥2、3口就吃完了，小小一顆竟然要價55元，讓他不禁驚呼，「看到這些餅的價格之後，讓我對人生懷疑，想問大家月餅多少錢會願意買？」

原PO在PTT發文，隨著中秋節逼近，許多店家開始賣月餅，其中蛋黃酥跟綠豆椪是許多人的首選，於是他上網查台北賣餅的名店，發現價格都不便宜，「讓我對餅的價格產生了疑惑」。原PO指出，小小一顆蛋黃酥，2、3口就吃完的小點心，竟然要價55元，「不就是餅皮、紅豆沙、蛋黃嗎？就算用超級高級的蛋、一顆蛋黃算15元好了，紅豆沙和餅皮有貴到要20元嗎？ （假設利潤20元）」

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▲月餅。（圖／翻攝自pixabay）

貼文一出後，許多網友表示，「要便宜去傳統市場買就好了，少了知名度30元而已」、「月餅賣的貴很正常，因為賣一個月要養員工一年阿」、「頂多能接受23-25元，再上去我就吃便當好了」、「超過40元都是盤子」、「從有送禮開始，一顆25-28元，到現在一顆40-60元，十年左右漲一倍」、「行情就在那邊，買到便宜的也不用開心，肯定用料不同」。

也有網友指出，開店要店租、水電費、員工薪水、材料費等，有些知名店家可能因為牌子還會貴一點，如果嫌外面賣太貴可以自己做，「logo的知名度不用錢嗎」、「永和某知名店家一顆就$80了，比便當還貴」、「品牌價值$50」。